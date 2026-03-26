Maltractament infantil
La mare del nadó víctima d’abusos és infermera
El nen, que va néixer per un tractament de reproducció assistida, "sobreviurà", però arrossegarà "seqüeles", segons va informar la consellera de Salut, Olga Pané.
J. G. Albalat
El nadó de sis setmanes que va ser víctima d’abusos dels seus pares continua ingressat a l’uci neonatal d’Hospital Vall d’Hebron i el pronòstic és que sobrevisqui però segurament amb seqüeles derivades dels maltractaments, ha informat la consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané. El jutge, a petició de la fiscalia, va acordar l’ingrés a presó dels dos progenitors amb acusacions de lesions molt greus, agressió sexual amb penetració i maltractament habitual al seu fill. El padre, de 42 anys, treballa en una fàbrica i la mare, de 43 anys, és, segons ha confirmat EL PERIÓDICO, infermera del servei de Traumatologia de l’Hospital Vall d’Hebron, centre on va ser atès el petit i que, davant les lesions que patia, va comunicar el succés als Mossos d’Esquadra i a l’autoritat judicial, que van procedir a detenir els pares.
El nadó és fruit d’un tractament de reproducció assistida, segons ha sabut aquest diari. Per això l’estranyesa dels investigadors davant l’ocorregut, ja que el petit era un fill molt desitjat per la parella. Després de la detenció, remarquen les fonts, el comportament dels progenitors va ser "estrany". Ara per ara, es desconeix el motiu pel qual una família "aparentment normal" presumptament hauria provocat uns maltractaments al seu fill.
Mentre la investigació segueix el seu curs, la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l’Adolescència – DGPPIA, antiga DGAIA – ha prohibit a la família materna i paterna accedir a l’uci per acompanyar el lactant.
Els investigadors volen esbrinar el grau d’implicació de cadascun dels pares en els presumptes maltractaments, així com aclarir com es va produir la presumpta agressió sexual com a penetració. Tots dos van negar els fets quan van prestar declaració, no es van inculpar l’un a l’altre i van afirmar que no entenien com el petit podia tenir les ferides que presentava. Fins i tot, segons les fonts consultades, els metges van descartar que les lesions poguessin ser fruit d’algun tipus de malaltia. Precisament el testimoni de la pediatra que va atendre el nadó i del forense va influir de forma clara en la decisió d’empresonar la parella.
Altres implicats descartats
FFonts policials asseguren a aquest diari que els registres al domicili familiar i la inspecció dels mòbils dels pares no han aportat més dades ni indicis que hi hagués més persones implicades o que les lesions puguin estar relacionades amb l’elaboració d’imatges d’explotació infantil.
En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera Pané ha donat detalls aquest dimecres de l’estat del nadó que va ser víctima d’abusos físics i sexuals per part dels seus progenitors. "Està a l’uci de nounats, té sis setmanes... Sobreviurà però amb seqüeles derivades dels maltractaments", ha dit Pané, que ha admès que és un cas "tristíssim". "És inimaginable que uns pares puguin generar aquest mal en una criatura indefensa". La consellera ha admès que no va donar "crèdit" quan va saber a més que la mare és infermera.
El nadó es troba sota la tutela de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l’Adolescència (DGPPiA) de la Generalitat, al retirar-li el jutge la pàtria potestat. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha explicat aquest dimecres que s’està estudiant si el nadó pot quedar-se amb algun membre de l’anomenada família extensa o amb alguna família d’acollida d’urgència, perquè no ingressi en un centre de menors. "Està sota la tutela de la DGPPIA des del primer minut, i ens deixarem la pell perquè tingui la millor protecció i entorn possibles", ha remarcat Martínez Bravo.
