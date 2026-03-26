El drama de l’habitatge
La mobilització veïnal ajorna el desnonament de Sant Agustí
Nombroses persones es van concentrar davant l’immoble de Gràcia, propietat d’un fons d’inversió, per impedir el desallotjament d’un dels residents.
Gisela Macedo
Desenes de persones, convocades pel Sindicat de Llogateres, es van concentrar ahir des de primera hora del matí davant el bloc Sant Agustí per impedir el desnonament del Txema, un dels seus residents. El llançament, finalment, va quedar ajornat.
L’edifici va ser adquirit el 2023 pel fons d’inversió neerlandès New Amsterdam Developers (NAD) i els llogaters asseguren que la nova propietat es nega a renovar els contractes de lloguer i planeja reformar l’immoble per "trossejar els habitatges i transformar-los en colivings", és a dir, habitacions de lloguer a preus elevats orientades a públic estranger.
Acampada i protestes
Les protestes van començar dimarts a la tarda amb una marxa fins a l’edifici, al número 14 del carrer de Sant Agustí, al barri de Gràcia, a pocs metres de l’avinguda Diagonal. La jornada va continuar amb concerts, parlaments, un sopar popular i una acampada nocturna al mateix carrer. Des de primera hora d’ahir es van anar afegint persones a la concentració per mostrar suport en especial al Txema, un jove que fa 11 anys que viu al bloc i al qual no li han renovat el contracte. Ell ha decidit resistir davant un model que "expulsa els veïns de la ciutat".
"Això no és un problema personal. Avui soc jo, però podria haver sigut qualsevol altre", va assegurar aquest inquilí davant els mitjans. "L’habitatge ha de ser un dret i no un negoci. No passaran. No aconseguiran fer-nos fora de casa", va afegir.
Des del sindicat asseguren que aquest tipus d’operacions es troben cada vegada més amb el rebuig dels barcelonins i adverteixen a l’empresa propietària que "s’ha acabat la festa" a Barcelona. "El bloc Sant Agustí serà indesnonable", van assegurar.
Després de conèixer-se l’ajornament del llançament, els concentrats ho van celebrar entre aplaudiments. Des del Sindicat de Llogateres, no obstant, adverteixen que es mantindran organitzats i que es tornaran a mobilitzar d’aquí tres setmanes, que és quan d’entrada està previst el pròxim intent de desallotjament: "Hem aturat el desnonament. El 15 d’abril tornaran, però nosaltres també".
La Sindicatura de Greuges de Barcelona va informar ahir que havia acceptat la petició del Sindicat de Llogateres de Catalunya de mediar per evitar el desnonament de veïns del bloc, com ja ha fet anteriorment en els casos de la Casa Orsola i les finques municipals de Vallcarca. Arran d’aquests anuncis, el comissionat d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, va assenyalar que el posicionament municipal sobre la situació de la finca en qüestió parteix de "la necessitat que els habitatges s’han de destinar a ús residencial" i va exigir a la propietat que "mogui fitxa".
