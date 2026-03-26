Informe judicial
El 80% de les 49 dones assassinades el 2025 convivien amb el seu agressor i set d'elles l'havien denunciat
El 83,7% dels feminicidis van ser comesos per la parella actual de les víctimes, que no havien decidit separar-se, segons un nou informe de l'Observatori del CGPJ
Jordi Puig
L'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial xifra en 49 les dones assassinades el 2025, el 80% de les quals convivia amb el seu agressor, una dada més elevada que el 2024, any en què aquests casos representaven el 67,3%. Les estadístiques també indiquen que la relació de parentiu més habitual entre víctimes i agressors va ser el vincle matrimonial (42,9%), i independentment del tipus de vincle, el 83,7% dels homicidis van ser comesos per la parella actual de la víctima, és a dir, aquestes no havien fet el pas de separar-se.
Així es desprèn de l'Informe sobre víctimes mortals de la violència de gènere i domèstica en l'àmbit de la parella o exparella corresponent al 2025, elaborat amb les dades subministrades pels jutjats, i que suma un feminicidi més dels 48 recollits fins ara en l'estadística de la Delegació contra la Violència de Gènere.
La dada de dones assassinades (49) és la mateixa que el 2024, 2021, 2020, 2017 i 2016, la xifra més baixa des que hi ha registres el 2003, però que continua sent una xifra significativa: hi va haver un assassinat cada 7,4 dies.
La mitjana interanual de morts entre 2003 i 2025 se situa en 58,3 casos/any, tot i que es pot advertir una diferència notable si es divideix la sèrie temporal en dos períodes. La mitjana del primer interval, entre 2003 i 2014 era de 65 morts a l'any, mentre que en el segon interval, entre 2014 i 2025 se situa en 52,4. Per tant, es pot identificar que en l'última dècada aquesta estadística té una tendència a la baixa.
La víctima, més gran de mitjana
Pel que fa a la mitjana d'edat de les víctimes de feminicidi per les seves parelles o exparelles durant 2025, va ser de 47,3, gairebé tres anys més que la mitjana de la sèrie històrica, que és de 44,4. D'aquests casos, la dona més jove tenia 19 anys i la de més edat, 86.
Durant 2025, la franja d'edat més castigada va ser la de dones entre 36 i 55 anys, representant el 53% de les assassinades per violència de gènere, tot i ser únicament una tercera part de la població femenina major de quinze anys. El següent grup d'edat amb més víctimes mortals va ser el que va de 26 a 35 anys (16,3%).
Denúncies prèvies
11 de les 49 víctimes mortals de la violència masclista el 2025 havien presentat denúncia prèvia contra els seus agressors, fet que representa un 22,4% del total, un percentatge dos punts per sota de la mitjana històrica (25,8%), que està marcada per grans oscil·lacions, sent el mínim el 2005 amb un 14% i el pic el 2022 amb un 40%. Set de les denunciants convivien amb el seu agressor en el moment del crim i en cinc casos existia una mesura d'allunyament en vigor.
La mitjana d'edat de les víctimes que van presentar denúncia prèvia va ser de 42,4 anys, sent la major part dones d'entre 46 i 55 anys (38,5%). El següent tram d'edat amb més denunciants va ser el de fins a 25 anys (33,3%); el 25% de les denunciants tenien entre 26 i 35 anys i el 23% restant, entre 36 i 45. No van presentar cap denúncia les víctimes de 56 anys o més.
Un cas de violència domèstica íntima
L'últim capítol de l'informe de l'Observatori analitza els casos de mort per violència domèstica íntima, referent als homicidis d'homes a mans de les seves parelles o exparelles dones i els que es produeixen en el si de parelles o exparelles del mateix sexe, siguin dones o homes.
El 2025 es va registrar un únic homicidi en aquest context, que eleva a 121 les morts per violència domèstica íntima des del 2009. Es tracta d'un cas en una situació de l'anomenada “violència de resposta” en ser la víctima mortal un home a qui l'agressora, que figurava en el sistema VioGén amb un nivell de risc “baix”, havia denunciat amb anterioritat en diverses ocasions per lesions.
