Pressió policial
La Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet desmantellen un narcopís a Pubilla Cases
L'operatiu es tanca amb un detingut per tràfic de drogues i confiscacions d'èxtasi, cocaïna i adulterants
ACN
La Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet han desmantellat un punt de distribució de droga al barri de Pubilla Cases. Durant l'escorcoll del lloc s'han intervingut 75,4 grams d'èxtasi, 5,1 grams de cocaïna i 2,3 quilos d'adulterants. Hi ha una persona detinguda, acusada de tràfic de drogues.
L'operació arriba després que els cossos policials haguessin detectat un augment important de l'existència de narcopisos a la ciutat, així com la proliferació d'altres delictes i problemes associats a la zona, com robatoris i furts que van impactar en la inseguretat ciutadana.
A finals del passat 2025, els Mossos asseguraven l'existència de "8 o 9" narcopisos a L'Hospitalet després d'haver-ne tancat més d'una vintena durant l'últim any. “Fa poc més d'un any teníem al voltant d'una trentena de narcopisos a L’Hospitalet”, explicaven a EL PERIÓDICO. Els operatius els lidera en algunes ocasions la mateixa policia catalana en solitari; en d'altres, ha comptat amb el suport d'altres forces de seguretat, com la Guàrdia Urbana hospitalenca o la Policia Nacional.
