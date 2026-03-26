Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Central reversible de la BaellsConcert de Rosalía a MilàEutanàsia de NoeliaViolació als Trullols de ManresaConcert de GossosCas de tètanusCafè de la Mort
instagramlinkedin

Pressió policial

La Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet desmantellen un narcopís a Pubilla Cases

L'operatiu es tanca amb un detingut per tràfic de drogues i confiscacions d'èxtasi, cocaïna i adulterants

Droga confiscada en el barri de Pubilla Casis de L'Hospitalet.

ACN

Barcelona

La Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet han desmantellat un punt de distribució de droga al barri de Pubilla Cases. Durant l'escorcoll del lloc s'han intervingut 75,4 grams d'èxtasi, 5,1 grams de cocaïna i 2,3 quilos d'adulterants. Hi ha una persona detinguda, acusada de tràfic de drogues.

L'operació arriba després que els cossos policials haguessin detectat un augment important de l'existència de narcopisos a la ciutat, així com la proliferació d'altres delictes i problemes associats a la zona, com robatoris i furts que van impactar en la inseguretat ciutadana.

Notícies relacionades

A finals del passat 2025, els Mossos asseguraven l'existència de "8 o 9" narcopisos a L'Hospitalet després d'haver-ne tancat més d'una vintena durant l'últim any. “Fa poc més d'un any teníem al voltant d'una trentena de narcopisos a L’Hospitalet”, explicaven a EL PERIÓDICO. Els operatius els lidera en algunes ocasions la mateixa policia catalana en solitari; en d'altres, ha comptat amb el suport d'altres forces de seguretat, com la Guàrdia Urbana hospitalenca o la Policia Nacional.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
  2. Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
  3. L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos
  4. Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
  5. El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
  6. Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
  7. Kilian Jornet reapareix amb un entrenament salvatge a Mallorca
  8. Dos cosins al capdavant del gimnàs 24 hores que triomfa a Santpedor

MAPA | Aquests són els objectius mínims d’energia solar i eòlica que han d’arribar a totes les comarques catalanes per al 2050

Detingut el presumpte violador de Montjuïc, un reclús de permís que complia condemna per agressió sexual

El 80% de les 49 dones assassinades el 2025 convivien amb el seu agressor i set d'elles l'havien denunciat

Trànsit dissenya una 'operació sortida' de Setmana Santa en dues fases i amb més de mil controls policials

Tancament d'accessos a pobles a la C-16 i limitació dels vehicles pesants a l'A-2, entre les mesures de l'Operació sortida que comença demà

Els països asiàtics, entre els destins més sol·licitats per als viatges de noces

Els gats que surten de casa, sota sospita: un estudi els assenyala com a grans depredadors d’aus

Maria del Mar Bonet publica el primer avançament del seu nou disc 'L'aigua no cansa'

Tracking Pixel Contents