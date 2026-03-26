"No puc gastar 300 euros al mes en combustible"
L’augment del preu de la gasolina està provocant un transvasament del cotxe privat al transport públic interurbà, ja per si mateix saturat. Joana Vila, que viu a Ripollet i treballa a Bellvitge, ha decidit aparcar el cotxe aquest mes tres dies a la setmana i moure’s en transport públic.
Glòria Ayuso
L’augment del preu de la gasolina està provocant un transvasament de gent que es desplaça en vehicle privat cap a l’autobús.
Joana Vila, de 25 anys, viu a Ripollet i treballa a Bellvitge, a l’Hospitalet. Habitualment, feia servir cada dia el cotxe per anar a l’oficina. "Hi estava 35 minuts i, en hora punta, una hora", explica. Però aquest mes de març ha canviat la tria de transport. Omplia el dipòsit quan la gasolina estava a 1,21. "L’última vegada, vaig veure que el preu havia escalat fins a 1,56. No puc gastar 300 euros al mes en gasolina. Si puja tant no ho podré pagar", assenyala. Per això, hi ha tres dies a la setmana –dimarts, dimecres i dijous– que s’ha passat a l’autobús.
Ara, de Ripollet va fins a Fabra i Puig, on agafa l’L1 de metro, que la recorre gairebé sencera fins a Bellvitge. "Hi estic una hora i mitja. Però és que cada vegada que vinc amb cotxe i em paro en un embús ja estic pensant que això seran dos euros més", afirma.
Si pogués fer-ho, es passaria al transport públic diàriament, però dos dies a la setmana després de la feina va a pilates i crossfit i s’ha d’afanyar una mica, així que en aquest cas manté el cotxe. El principal problema, diu, és que Ripollet no té cap altra alternativa de transport que no sigui el bus. Per aquest mateix motiu, les cues per pujar en hores punta a aquest transport col·lectiu són llargues.
L’últim cap de setmana, Vila se’n va anar a un concert a Barcelona amb uns amics de la seva població. Per organitzar el viatgem van mirar si hi havia algú d’aquesta colla que tingués cotxe elèctric per estalviar-se la gasolina. "Hi vam anar amb el cotxe elèctric de la família d’un dels meus amics", assenyala.
Malgrat tenir també cotxe propi, Ivet Sans va cada dia de Barcelona a Vic, on treballa, amb autobús. Des de l’Eixample agafa l’L5 fins a la Sagrera, on puja a l’e12. El principal motiu és que estalvia diners pel preu de la gasolina. El segon, explica, és que "sortir de Barcelona és un drama i els busos esquiven els embussos diaris perquè van pel seu carril amb preferència. M’evito tot l’estrès del trànsit i al bus avanço temes de feina".
Menys freqüències
La T-usual a Vic –en la sisena corona– val 60 euros, cosa que en gasolina "només dona per a tres viatges a Vic". En canvi, amb el bo de viatge, a més de poder viatjar cada dia durant tot el mes, pot moure’s per anar fins a Sant Cugat, on viuen els seus pares.
També explica que amb l’augment del preu de la gasolina el servei sembla que no és el mateix. "Ara no passen tan sovint. De les 8.00 a les 8.30 solien passar cinc busos. Ara la freqüència és de tres", diu. En principi, les operadores d’autobusos estan subjectes a unes freqüències i horaris que no poden variar, així que Sans s’ha plantejat presentar una queixa a la companyia.
