Mar i muntanya
Trànsit dissenya una 'operació sortida' de Setmana Santa en dues fases i amb més de mil controls policials
S'espera que 590.000 vehicles retornin a l'àrea metropolitana el diumenge i el dilluns de Pasqua
Germán González
El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han dissenyat un dispositiu especial coincidint amb l'alta mobilitat per les vacances de Setmana Santa. L'actuació comença aquest divendres al migdia i acabarà la mitjanit del dilluns de Pasqua. Precisament, Trànsit considera que el gruix de desplaçaments serà cap al final d'aquests dies, ja que tenen previst que entre el diumenge 5 d'abril i el dilluns 6 d'abril retornin a l'àrea metropolitana de Barcelona 590.000 vehicles.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que no considera que l'increment de preu de la gasolina afecti la mobilitat en aquesta Setmana Santa i ha recordat que l'objectiu dels controls que es facin serà la prevenció i seguretat dels usuaris de la via i que la prioritat no serà mirar si es porta la balisa V16, que és obligatòria.
El director de Trànsit, Ramon Lamiel, ha remarcat que aquesta Setmana Santa coincideix amb el fet que a la muntanya encara queda neu i fa bon temps per anar a la platja, per la qual cosa s'establiran mesures específiques, com carrils addicionals, i controls a les vies d'accés cap al Pirineu i pistes d'esquí (és l'últim cap de setmana que estaran obertes), així com respecte dels municipis del litoral.
Durant la primera fase d'aquesta operació, que comença aquest divendres i acaba el diumenge de Rams, poden quedar afectades amb retencions vies com l'AP7, la C166, la N260 o la C17 entre Parets i Ripoll. Està previst que surtin 580.000 vehicles de l'àrea metropolitana i s'espera que el diumenge tornin uns 240.000.
Pel que fa al cap de setmana de Pasqua, el dispositiu de sortida començarà a les 8 del matí del Dijous Sant i acabarà el Divendres, amb una previsió de sortida de 560.000 vehicles. La tornada es concentrarà el diumenge de Resurrecció a la tarda i el Dilluns de Pasqua i s'espera que tornin 590.000 vehicles.
Lamiel ha recordat que les previsions de mobilitat són similars a les d'altres anys, però que, en venir d'una etapa, en els últims mesos, amb "emergències climàtiques", en el moment que "hi ha bon temps es poden produir eclosions de sortides en punts concrets".
Mil controls
El dispositiu policial servirà per vigilar els principals factors de risc que incideixen directament en la sinistralitat, com l'excés de velocitat, les distraccions, la conducció sota els efectes de l'alcohol i drogues i l'ús adequat de la seguretat passiva. Per això, els Mossos d'Esquadra desplegaran 1.669 agents i faran 1.038 controls a totes les vies catalanes: 301 d'alcohol i drogues, 209 de distraccions, 134 de velocitat, 148 de seguretat passiva, 141 específics de motos i 105 controls de transports.
La comissària Mònica Luis, cap de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos, ha assenyalat que els controls se centren en els factors que encara generen un risc important per a la resta d'usuaris de la via. Ha remarcat que l'objectiu és reforçar la seguretat dels conductors, però també ha recordat als usuaris de la via que han d'adaptar la seva circulació a les normes de la via, com la velocitat, o a la situació meteorològica.
Entre les mesures que s'aplicaran en aquest dispositiu hi ha la col·locació de carrils addicionals en algunes vies en què els turismes i les motos poden circular a 100 km/h, així com el tancament d'accessos a poblacions en carreteres com la C14, C16, C17, C31, C55, C665, N240 o N340 perquè no entrin els cotxes pel mig de la localitat per evitar retencions. També se suprimiran carrils per avançar en alguns trams i hi haurà restriccions de circulació per als vehicles pesants de transport de mercaderies a l'AP7 i A2.
A més, Trànsit recorda que hi ha 10 carros radar a l'AP7 per a controls de velocitat i se'n col·locaran altres en línia en zones en què es constatin aquestes conductes. També hi haurà tres mitjans aeris per vigilar el trànsit amb transmissió d'imatge en temps real, així com l'ús de drons per part dels Mossos.
En la presentació del dispositiu s'ha recordat que hi ha algunes vies amb obres que poden afectar la circulació i el pas de vehicles, com l'A2 a Jorba o la C245 entre Sant Boi de Llobregat i Cornellà, que és un punt de sortida important dins de l'àrea metropolitana de Barcelona.
