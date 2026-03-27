Ple municipal
Barcelona aprova crear l'Ateneu de la Cançó i promet buscar un espai per allotjar-lo
La proposta, presentada per ERC i avalada per sis exconsellers de Cultura, obté el suport del PSC, Junts, Barcelona en Comú i els republicans
Jordi Ribalaygue
L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat en el ple d'aquest divendres crear l'Ateneu de la Cançó, a proposta d'ERC, amb una incidència especial en preservar el llegat de la Nova Cançó durant el franquisme, promoure la creació de la cançó d'autor en català i donar suport a joves cantautors, també amb espais d'exhibició. El projecte ve apadrinat per sis exconsellers de Cultura, que han advocat per fer-lo realitat.
Els republicans han rebut el suport del PSC, Junts i Barcelona en Comú per tirar endavant el projecte. La proposta insta el govern de Jaume Collboni a elaborar un pla en sis mesos per concretar el model de gestió, la ubicació, el calendari d'obertura i la dotació pressupostària del futur espai. PP i Vox s'hi han oposat.
El regidor Jordi Castellana (ERC) ha reclamat que l'ateneu que es proposa ha de "preservar el patrimoni musical i documental de la cançó", "impulsar la recerca i la memòria democràtica vinculades a la música" i "projectar internacionalment la creació artística catalana". L'edil ha argumentat que la proposta respon a una "mancança": "Tot i tenir aquest patrimoni, Barcelona no disposa d'un equipament de referència dedicat a preservar, estudiar i projectar la cançó d'autor i el seu valor social i polític". Al seu torn, ha suggerit que el festival Barnasants sigui el "soci estratègic" per materialitzar el propòsit.
El regidor de Cultura, Xavier Marcé, s'ha avingut als arguments d'ERC, tot i que ha puntualitzat que és "aviat i precipitat" determinar on s'establirà l'ateneu i com serà. "Cal conjugar diferents elements, fer que el projecte sigui viable i trobar un lloc", ha expressat. Amb tot, ha afegit que "convé tirar endavant la reflexió" i ha avançat que es parlarà sobre l'espai proposat amb la Generalitat. "Hi té molt a dir", ha indicat Marcé, que s'ha compromès a treballar perquè el projecte prosperi "amb la màxima rapidesa possible".
