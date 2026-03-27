Ple municipal

Barcelona aprova crear l'Ateneu de la Cançó i promet buscar un espai per allotjar-lo

La proposta, presentada per ERC i avalada per sis exconsellers de Cultura, obté el suport del PSC, Junts, Barcelona en Comú i els republicans

Lluís Llach i Fredrik, al Palau de la Música durant el festival Barnasants.

Lluís Llach i Fredrik, al Palau de la Música durant el festival Barnasants. / EPC_EXTERNAS

Jordi Ribalaygue

Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat en el ple d'aquest divendres crear l'Ateneu de la Cançó, a proposta d'ERC, amb una incidència especial en preservar el llegat de la Nova Cançó durant el franquisme, promoure la creació de la cançó d'autor en català i donar suport a joves cantautors, també amb espais d'exhibició. El projecte ve apadrinat per sis exconsellers de Cultura, que han advocat per fer-lo realitat.

Els republicans han rebut el suport del PSC, Junts i Barcelona en Comú per tirar endavant el projecte. La proposta insta el govern de Jaume Collboni a elaborar un pla en sis mesos per concretar el model de gestió, la ubicació, el calendari d'obertura i la dotació pressupostària del futur espai. PP i Vox s'hi han oposat.

El regidor Jordi Castellana (ERC) ha reclamat que l'ateneu que es proposa ha de "preservar el patrimoni musical i documental de la cançó", "impulsar la recerca i la memòria democràtica vinculades a la música" i "projectar internacionalment la creació artística catalana". L'edil ha argumentat que la proposta respon a una "mancança": "Tot i tenir aquest patrimoni, Barcelona no disposa d'un equipament de referència dedicat a preservar, estudiar i projectar la cançó d'autor i el seu valor social i polític". Al seu torn, ha suggerit que el festival Barnasants sigui el "soci estratègic" per materialitzar el propòsit.

El regidor de Cultura, Xavier Marcé, s'ha avingut als arguments d'ERC, tot i que ha puntualitzat que és "aviat i precipitat" determinar on s'establirà l'ateneu i com serà. "Cal conjugar diferents elements, fer que el projecte sigui viable i trobar un lloc", ha expressat. Amb tot, ha afegit que "convé tirar endavant la reflexió" i ha avançat que es parlarà sobre l'espai proposat amb la Generalitat. "Hi té molt a dir", ha indicat Marcé, que s'ha compromès a treballar perquè el projecte prosperi "amb la màxima rapidesa possible".

El PP recorre al TC la llei catalana que regula els lloguers de temporada

El PP recorre al TC la llei catalana que regula els lloguers de temporada

L’Ajuntament de Rubió actualitza l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

L’Ajuntament de Rubió actualitza l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

Llum verda definitiva per al museu Carmen Thyssen de Barcelona: "Cada vegada és més a prop que obri"

Llum verda definitiva per al museu Carmen Thyssen de Barcelona: "Cada vegada és més a prop que obri"

El canvi horari pot desorientar les persones amb algun tipus de demència

El canvi horari pot desorientar les persones amb algun tipus de demència

Sant Adrià, Badalona i l’AMB mostren múscul metropolità per millorar l’espai urbà: «És el moment del Besòs»

Sant Adrià, Badalona i l’AMB mostren múscul metropolità per millorar l’espai urbà: «És el moment del Besòs»

Dalmau reclama "responsabilitat" a les gairebé 500 escoles i instituts catalans que han amenaçat de deixar de fer colònies i excursions

Reobre la web sobre les limitacions temporals de velocitat de Rodalies impulsada per usuaris i tancada per Adif

Reobre la web sobre les limitacions temporals de velocitat de Rodalies impulsada per usuaris i tancada per Adif

Salvador Illa a l'entrega de medalles del cos de Bombers a Món Sant Benet: "Sentim orgull de país cada cop que veiem un bomber"

Salvador Illa a l'entrega de medalles del cos de Bombers a Món Sant Benet: "Sentim orgull de país cada cop que veiem un bomber"
