Escapada
Barcelona espera una ocupació del 85% per Setmana Santa, amb poques cancel·lacions pel conflicte de l'Iran
La previsió turística és similar a la de l'any passat, però alguns sectors es veuran beneficiats pels catalans que no viatjaran
Patricia Castán
La Setmana Santa portarà a Barcelona milers de viatgers de vacances a partir d'aquest cap de setmana, tot i que l'afluència turística es concentrarà entre Dijous Sant i diumenge, quan s'espera que l'ocupació arribi al 85% als allotjaments de la ciutat. L'efecte del conflicte bèl·lic a l'Orient Pròxim tindrà un efecte escàs en l'arribada de viatgers internacionals, segons els hotelers, tot i que el sector de l'oci i la restauració esperen veure's afavorits per un presumpte repunt de clients locals que no viatjaran o per aquells que busquin destinacions de proximitat a última hora.
Des del Gremi d'Hotels de Barcelona, el seu director general, Manel Casals, preveu una ocupació hotelera "molt similar" a la dels últims anys, al voltant del 85% d'ocupació. El representant de la patronal considera que els efectes de la guerra a l'Iran són poc generalitzats "a curt termini". No seran "significatius" i es limiten als viatgers asiàtics que puguin tenir vols amb escales en països afectats a la zona del Golf.
Com sempre, més enllà de les mitjanes, les xifres oscil·len en funció de les ubicacions i la categoria. Hi ha centenars d'establiments amb disponibilitat a la ciutat, amb preus continguts que comencen en 73 euros en albergs, i a partir de 150 euros per habitació i nit en el cas dels quatre estrelles. Allotjar-se en cinc estrelles és factible a partir d'uns 240 euros, amb força opcions per sota dels 380. Els hotels a les localitzacions urbanes més buscades, com el passeig de Gràcia o el litoral, superen els 500 euros, atès que alguns tindran reserves per sobre de la mitjana.
Alguns establiments consultats apunten a cancel·lacions puntuals. En canvi, l'efecte positiu és difícil d'avaluar perquè Barcelona podria rebre turistes que descartin viatjar als països en conflicte, però també hi ha molts viatgers que en aquest context opten per no sortir dels seus països.
Cadenes com Sercotel, amb diversos establiments a la capital catalana, també tindran xifres més altes. Esperen estar per sobre del 90% d'ocupació a la ciutat, "fregant el ple tècnic", en la línia de l'any passat. En el seu cas, amb preus també similars. La mateixa marca hotelera destaca que a l'Àrea Metropolitana el registre també se situarà en aquest nivell, "amb una forta demanda en localitats pròximes com Cornellà, Sant Just Desvern o Sant Boi, així com al municipi costaner de Sitges".
Fonts de Sercotel afegeixen que els principals mercats internacionals aquests dies seran Itàlia, el Regne Unit, França i els Estats Units, que se sumen al mercat nacional com a grans emissors de turistes a la capital catalana. Apunten que l'impacte de la guerra "està sent limitat" de moment, amb algunes cancel·lacions per part de grups.
Pisos turístics i famílies
En el cas dels apartaments turístics de lloguer per dies a Barcelona, la patronal Apartur preveu que els seus associats registrin ocupacions que superin el 85% durant les vacances curtes, principalment entre el dia 2 i el 6. Alguns operadors consultats afegeixen que en alguns casos han ajustat les tarifes per garantir un volum alt de reserves.
En xifres totals, estimen que allotjaran uns 37.000 turistes d'arreu del món, tot i que les nacionalitats més presents seran Alemanya, el Regne Unit i França, així com la resta d'Europa. Aquest públic estarà integrat en aquestes dates en un 90% dels casos per famílies.
Dins d'aquest perfil, predominaran adults de 35 a 50 anys i menors acompanyats pels seus pares. L'estada mitjana serà de 4 a 5 dies a la ciutat, més llarga que als hotels. Aquells que trien aquests allotjaments per Setmana Santa busquen convivència familiar, flexibilitat i estalvi en compartir espai. Marian Muro, directora general d'Apartur, destaca que aquest allotjament els permet "sentir-se com a casa, mantenint els seus hàbits de descans, oci i alimentació, una cosa especialment valorada quan viatgen amb nens petits o es desplacen a un altre país".
Optimisme en l'oci
En l'àmbit de l'oci i la restauració, la patronal Fecasarm destaca el seu "optimisme en el començament de la temporada turística", que comença uns dies abans que l'any passat, però "amb previsions millors a causa de la situació d'incertesa geopolítica". Mantenen que aquesta conjuntura "ha provocat que molt públic nacional i internacional s'hagi decidit per Catalunya" per a les seves escapades, amb previsió de "bones xifres" per a l'hostaleria i les discoteques, especialment les nits de divendres i dissabte.
La bona previsió meteorològica dinamitzarà tots dos sectors, sosté, després d'un hivern marcat per les pluges. La patronal creu que molts catalans no viatjaran i es quedaran al territori. Però a més, l'oci nocturn es beneficia en aquestes dates d'ampliació horària, ja que de Dijous Sant a Dilluns de Pasqua tots els locals tancaran més tard quatre nits consecutives. Els establiments de restauració i activitats com bars musicals, restaurants musicals o sales de concert podran allargar el tancament en 30 minuts, mentre que discoteques, sales de ball i sales de festes ho faran en 45 minuts, en tractar-se de vigílies de festiu. I en tots els casos, subratllen, es manté a banda el temps de desallotjament de 30 o 45 minuts, segons l'aforament.
El tràfec de viatgers, tanmateix, es deixarà notar a l'aeroport del Prat. Vueling ha informat que entre el 27 de març i el 6 d'abril tindrà 850.000 seients en joc entre arribades i sortides, i més de 2.200 vols programats durant aquest període. Els dies de més operativa a la ciutat seran el 2, 3 i 6 d'abril, amb més de 600 vols programats.
