Equipament cultural
Llum verda definitiva per al museu Carmen Thyssen de Barcelona: "Cada vegada és més a prop que obri"
El PSC, Junts, PP i Vox aproven la modificació de planejament per permetre la reforma del palau Marcet perquè aculli la futura pinacoteca al passeig de Gràcia, mentre que BComú i ERC s'hi oposen
Jordi Ribalaygue
L'Ajuntament de Barcelona ha ratificat aquest divendres l'aval decisiu perquè el Museu Thyssen s'instal·li al palau Marcet, a la cantonada del passeig de Gràcia amb la Gran Via. La votació del ple ha repetit el resultat que ja es va donar en la recent comissió d'urbanisme i, amb els mateixos arguments que aleshores, el PSC, Junts, PP i Vox han donat suport a atorgar l'última aprovació que faltava del consistori a la modificació de planejament, que empara la reforma de l'antiga seu del cinema Comèdia per convertir-la en la pinacoteca. BComú i ERC s'hi han tornat a oposar. La impulsora del projecte, la baronessa Carmen Thyssen, ha celebrat el resultat de la votació.
"Cada vegada és més a prop el moment en què el museu pugui obrir les portes", ha declarat la baronessa. La inauguració està prevista per al segon semestre de 2028; en tot cas, aquest divendres no s'han concretat dates per a l'inici de les obres o de l'obertura de l'equipament. Thyssen ha confessat el seu anhel perquè el recinte s'estreni com més aviat millor.
"Serà el dia en què tothom pugui gaudir d'una singular col·lecció que m'ha portat tant de temps i dedicació reunir", ha manifestat. Alhora, ha augurat que el museu oferirà "una gran oportunitat per gaudir de l'art català i, sobretot, en un període tan emblemàtic com el modernisme".
A l'espera de la Generalitat
Thyssen i els altres impulsors del futur museu al passeig de Gràcia han volgut fer pública la seva satisfacció perquè el projecte avanci, que ara ja espera el vistiplau definitiu de la comissió d'urbanisme de la Generalitat. La baronessa s'ha aliat amb el fons Stoneweg per tirar endavant el projecte. El ‘managing’ director de la divisió cultural de Stoneweg, Joan Manuel Sevillano, ha afirmat que el projecte ha fet un «gran pas» en rebre una nova llum verda aquest divendres.
"Amb aquesta fita, som una mica més a prop de convertir en realitat el museu Carmen Thyssen Barcelona", ha observat Sevillano. Ha esgrimit que el futur centre «representa una oportunitat única per enriquir i densificar el panorama cultural de la ciutat». Ha afegit que el futur Thyssen ha de «consolidar Barcelona i Catalunya com a referents internacionals en l'art i la cultura».
Alhora, el CEO i cofundador de Stoneweg, Jaume Sabater, ha expressat la "gran responsabilitat" que ara s'assumeix per concretar el projecte. "Encara queda molta feina per davant", ha recordat.
El disseny de la reforma del palau Marcet, al qual s'adheriran noves plantes amb les quals guanyarà altura, s'ha confiat als despatxos d'arquitectes OUA i Casper Mueller Kneer (CMK). OUA ha ressaltat que falta "molt detall per acabar de perfilar i acordar entre tots plegats". CMK ha assegurat que la remodelació és un "desafiament" que assumeix i ha desitjat que «es converteixi en un edifici del qual la majoria dels barcelonins se sentin orgullosos".
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Orrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- L'adolescència de Rosalía en aquest poble de la Catalunya central: 'Anava en cotxes tunejats i escoltava Camarón
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
- Una nova proposta per connectar el Bages i Barcelona en tren
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya