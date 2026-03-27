Fase final
Les pluges i un ensorrament sota terra retarden mig any el final de les obres del col·lector del Poble-sec
Més d’una dècada després dels primers treballs al Paral·lel, l’últim tram iniciat el 2023 per doblar la canonada subterrània acabarà entre el desembre i el gener pròxims
Jordi Ribalaygue
Les obres del col·lector subterrani del Poble-sec, iniciades el 2013 i dividides en tres fases, han sigut un destorb que perdura per als veïns, que hauran de resignar-se a comportar fins a finals d’any. S’ estendran entre sis i set mesos més del que figura imprès a les lones que se sobreposen a les tanques del carrer Vila i Vilà, la calçada del qual segueix en part oberta per una rasa que deixa tot just una vorera escassa per als vianants. L’últim capítol per doblar la mida del conducte de 2,70 metres per augmentar la capacitat per drenar aigües residuals i de pluja va començar a finals del 2023. La vicissituds de la reforma per evitar que es repeteixin inundacions com les que va patir la zona han fet vessar la paciència dels residents, que han conviscut amb els treballs a un pam de casa. També ha enfonsat els ingressos en diversos negocis de la via. Alguns han tancat.
El tancament definitiu de l’obra començada fa 13 anys es preveu ara entre desembre del 2026 i gener del 2027. És entorn de mig any més tard del primer pronòstic, que va apuntar que l’última fase estaria completada aquest juny. El nou calendari es va precisar aquest dimecres al consell de barri del Poble-sec, en el qual es van revelar els tres motius que han obligat a retardar l’acabament: unes obres a la xarxa d’aigua freàtica al carrer Fontrodona que resultaven urgents durant la vigència del decret de sequera i que van demorar els treballs del nou col·lector en aquest sector; l ’ensorrament de part de la canalització preexistent – datada fa gairebé un segle – i la intensa cadena de fortes precipitacions dels últims mesos.
«Hem tingut un retard per les pluges molt important», va assegurar el director de l’obra de Vila i Vilà, Javier Solís. «L’any passat va ser el més plujós dels últims 15 anys i no teníem previst aquesta freqüència de pluges –va desgranar–. Cada vegada que plou de forma intensa, ens passem una setmana recuperant l’estat inicial de l’obra. No perdem un dia de feina, sinó una setmana. A més, la quantitat de fang que es forma amb aquests episodis és molt important i hem de treure’l a mà, ens ha passat diverses vegades».
Solís va afegir que, en cas de no haver sigut pels efectes dels temporals, el funicular de Montjuïc hauria reobert abans de Setmana Santa. «Però tardarem una setmana més –va explicar–. Ha plogut de forma constant al desembre i havíem de fer operacions amb el funicular que no hem pogut fer».
Fallida i col·lapse
A part, es van esfondrar 20 metres del col·lector antic. «Va fer fallida i va col·lapsar», va comentar Solís. «Durant la fase de construcció de Nou de la Rambla, una de les cantonades de maçoneria que estava fissurada va fallar i va caure la part superior del col·lector», va detallar.
Es tracta d’un tram de la xarxa de clavegueram que es conservarà. El responsable de l’obra va afegir que encara s’ha de refer aquesta part. Es repararà quan s’hagi finalitzat el nou col·lector. Per ell es desviaran les aigües residuals i es deixarà lliure la canalització centenària per reconstruir-la. «D’alguna banda hem de passar-les: les aigües fecals que passen per Vila i Vilà superen els 1.000 litres per segon», va quantificar.
A més, Solís va apuntar que Endesa ha tardat 11 mesos a desviar un cable d’alta tensió. «En comptes de tardar un any a desviar serveis haurem tardat un any i mig a desviar serveis», va lamentar el director de l’obra. Va jutjar que l’última fase encara en curs comporta «les obres més molestes» de la remodelació, per ser «les que són més a prop de les façanes». «És una obra de molta envergadura – va enviduar Solís – : quan plogui, passaran de 40 a 49 metres cúbics per segon, 49 tones d’aigua».
A part, els diferents trams del carrer es reobriran reurbanitzats. S’espera que el tros entre els carrers Palaudàries i Mata torni a ser accessible a l’abril; al maig, ha de ser dels carrers Mata Cabana; al juny serà el torn de Mata a La Font, i es calcula que l’agost obri de la Font a Nou de la Rambla. A més, queden obres per fer entre Nou de la Rambla i la plaça Bella Dorita, el tram «més pesat», va opinar Solís. «Per passar el col·lector, hem fet caure la totalitat del carrer, s’ha fet per fases però sabem com d’immensament molest que ha sigut per a vosaltres», es va disculpar el director davant dels veïns.
