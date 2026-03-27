Barcelona rep el primer vaixell museu del món aquesta Setmana Santa
Fins al 6 d'abril, el Port Vell acull Art Explora, un festival cultural amb exposicions i concerts gratuïts
El Festival Art Explora, amb el primer vaixell museu del món, s'ha instal·lat aquest dijous per primera vegada al port de Barcelona, amb una oferta d'exposicions, experiències immersives, conferències i actuacions en directe que es prolongaran durant tota la Setmana Santa, fins al dilluns 6 d'abril.
El Festival Art Explora té lloc al Moll de Barcelona Nord, un nou espai públic del Port Vell que es va obrir a la ciutadania l'any passat i és el primer gran esdeveniment cultural que se celebra en aquest espai.
Creat el 2024, Art Explora és un projecte cultural itinerant que navega per mars i oceans a bord del primer vaixell museu del món amb l'objectiu d'ampliar l'accés a les arts.
Després d'onze escales i d'haver rebut més de 350.000 visitants, Barcelona es converteix en la dotzena etapa d'aquesta odissea cultural, que posteriorment farà escala a Ibiza del 23 al 29 d'abril.
Agnès de T'Serclaes, directora adjunta d'Art Explora, ha explicat a EFE que aquest festival s'organitza mitjançant "el primer vaixell museu del món, que porta art i experiències culturals a un públic ampli al cor de les ciutats que visitem".
"Art Explora ofereix experiències culturals molt innovadores que esperem que despertin les ganes de descobrir i tenir més experiències culturals posteriorment", ha afegit T'Serclaes, que ha destacat que instal·lar-se al port de Barcelona era "un somni fet realitat, per fi".
La directora del festival ha indicat que tenen un conveni amb el Museu del Louvre "que permet descobrir les obres d'art de les seves col·leccions com no es podrien veure altrament", després de digitalitzar-les en 3D.
"Utilitzem l'experiència digital per arribar a un públic més ampli, perquè encara que això no pot reemplaçar l'emoció d'estar davant d'una obra d'art real, ens permet oferir experiències molt diferents que aconsegueixen arribar a un públic més jove i descobrir les obres d'una manera distinta i molt commovedora", ha indicat.
Un vaixell museu obert al públic
Dissenyat pels arquitectes Axel de Beaufort i Guillaume Verdier, el catamarà de vela de 47 metres de llarg pot acollir fins a 2.000 visitants al dia.
A bord, el públic pot viure un recorregut sonor immersiu creat per l'IRCAM (Institut de Recerca i Coordinació Acústica/Música del Centre Pompidou de París), que proposa un paisatge sonor compost a partir d'entorns naturals, urbans i culturals enregistrats a tota la conca mediterrània.
A més, una experiència de realitat virtual permet viatjar en el temps fins a Alexandria, Atenes i Venècia en el moment de la seva màxima esplendor artística i arquitectònica. Al port de Barcelona, tres pavellons expositius amplien aquestes experiències.
Així, 'Present' acull una exposició immersiva de gran format dedicada a les figures femenines de les civilitzacions mediterrànies creada en col·laboració amb el Museu del Louvre.
Introduïda per una pel·lícula contextual, l'experiència es desplega en un túnel de 16 metres de longitud cobert amb pantalles LED, que reuneix obres icòniques, com la Victòria de Samotràcia al costat de representacions de deesses, sacerdotesses, sobiranes i dones anònimes.
Al Pavelló Central, dedicat a l'art modern i contemporani, l'exposició 'Sota el Blau' explora la Mediterrània com un espai de mite, memòria i tensió a través d'obres de grans artistes.
Entre aquestes, l'escultura monumental de Marguerite Humeau 'The Dead (A drifting, dying marine mammal)', 'Gens de la mer', de Joan Miró, i els films submarins de Jean Painlevé.
El Pavelló de la Fotografia acull 'Contra el corrent', una exposició d'artistes del món àrab que aborda les qüestions de la migració, l'exili i l'hospitalitat a la Mediterrània.
Comissariada especialment per a Barcelona per Rosa Lleó, la programació en viu reuneix actuacions, converses, projeccions i concerts desenvolupats en diàleg amb el context mediterrani i l'escena artística local.
D'accés lliure, obert i gratuït, el festival proposarà trobades diàries entre artistes i públic, convertint el port en un espai d'intercanvi, debat i celebració.
Entre les propostes més destacades de la programació hi ha actuacions, concerts i sessions de DJ a càrrec d'artistes nacionals i internacionals.
