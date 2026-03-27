Barcelona insta el Govern a millorar les condicions dels professors després de les protestes a l'educació
El PSC dona suport a la proposta d'ERC desmarcant-se de les reclamacions del sindicat Ustec, que s'ha significat en la vaga de l'ensenyament de les últimes setmanes
Jordi Ribalaygue
L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat en el ple municipal d'aquest divendres una declaració institucional promoguda per ERC que dona suport a les demandes dels mestres i exhorta la Generalitat a millorar les seves condicions laborals i les de l'educació pública. La petició arriba després de les vagues i concentracions del professorat en les últimes setmanes. Al seu torn, la proposició insta el Govern a elevar la inversió en l'ensenyament per equiparar-la a un 6% del Producte Interior Brut de Catalunya.
Els republicans han obtingut l'adhesió de Junts, Barcelona en Comú i el PSC, si bé els socialistes han fet explícit que es desmarquen de les peticions d'Ustec. El sindicat s'ha significat en les protestes recents i s'ha desmarcat de l'acord de CCOO i UGT amb l'executiu del president Salvador Illa. Els socialistes han destacat que el text aprovat al qual han donat suport "en cap cas esmenta ni dona suport a les reivindicacions del sindicat Ustec". El grup municipal del PSC també ha manifestat el seu suport a la Generalitat i, en particular, al Departament d'Educació. De la mateixa manera, ha mostrat el seu suport als "acords signats amb els agents socials" i a la "feina que s'està duent a terme per actualitzar i millorar el sistema educatiu català".
ERC ha explicat en els últims dies que presentava la declaració a proposta d'Ustec i recollint les seves reclamacions. En els contactes entre grups per consensuar el text, es va acabar decidint que el sindicat no hi aparegués esmentat i que la proposició no es restringís només a l'educació pública.
La mateixa declaració reivindica el català com a "llengua vehicular i d'acollida del sistema educatiu". També crida la Generalitat a "garantir els recursos necessaris al sistema educatiu, assegurant la reducció de ràtios, l'avenç cap a la gratuïtat de l'educació 0-3 i la reducció de la burocràcia als centres educatius".
