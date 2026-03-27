Obres per Setmana Santa: Barcelona renovarà el paviment de la Via Augusta, República Argentina i Castillejos
L'Ajuntament de Barcelona ha programat durant aquesta Setmana Santa diverses obres de millora a l'espai públic, aprofitant la menor mobilitat pròpia del període no lectiu. Entre aquestes intervencions s'hi inclouen la pavimentació de la Via Augusta, entre el carrer Santaló i la ronda General Mitre; l'avinguda República Argentina, entre la plaça Lesseps i el viaducte de Vallcarca; i el carrer Castillejos, entre els carrers Indústria i Còrsega, ha informat el consistori en un comunicat.
A més, aquestes actuacions se sumen a noves afectacions per les obres de cobertura de la ronda de Dalt i de la reurbanització de la Meridiana, així com una nova fase amb canvis de mobilitat per les obres de l'estació de l'L9 a la ronda del Guinardó.
República Argentina
A República Argentina, els treballs es faran des d'aquest dissabte fins dilluns. Dissabte se centraran en el tram entre el viaducte de Vallcarca i el carrer Bolívar, amb tall del sentit ascendent. Diumenge es treballarà entre els carrers Bolívar i Velázquez, al costat Llobregat, amb tall total a partir de les 13:00 entre Velázquez i la plaça Lesseps. Dilluns es pavimentarà entre Bolívar i Velázquez, al costat Besòs.
Durant els treballs, l'avinguda mantindrà un carril de circulació en sentit descendent. Alguns vials de l'entorn funcionaran en doble sentit amb accés exclusiu per a veïnat i serveis. També hi haurà afectacions a les línies d'autobús V17, 22, 87 i 131.
Castillejos
Les obres a Castillejos es faran entre dilluns i dimecres de la setmana vinent. Dilluns es treballarà al costat muntanya de la intersecció amb Indústria, tallant el carrer a l'altura de Sant Antoni Maria Claret, inclòs el carril bici. El carrer Indústria quedarà amb un sol carril des de Padilla fins a la zona d'obres. Dimarts es pavimentarà tota l'amplada de Castillejos entre Indústria i Còrsega, amb tall total de la via i del carril bici. Dimecres es completarà la intersecció amb Còrsega, permetent desviaments per aquest carrer.
Via Augusta
La pavimentació de la Via Augusta es durà a terme de divendres a diumenge de la setmana vinent. Divendres es treballarà entre Santaló i Vallmajor, tallant completament la via en aquest tram. Dissabte el tall serà entre Vallmajor i Ganduxer, i diumenge entre Ganduxer i la ronda General Mitre.
També hi haurà afectacions al túnel de la ronda del Mig per la pavimentació de la intersecció de Mitre amb Via Augusta, que quedarà tallat en sentit muntanya a partir de les incorporacions des de Juan Miguel Gervilla Valladolid i Sabino Arana. Els treballs afectaran la circulació i les línies d'autobús V9, V11, V13, 68, 70 i H6.
Reurbanització de la Meridiana
L'ajuntament també ha informat que, durant la Setmana Santa, s'executaran vorades, accessos i canals com a part de la reurbanització de l'avinguda Meridiana. Els treballs implicaran el tall del carril dret en sentit sortida de la ciutat, a tots dos costats de la intersecció amb el carrer Dublín, entre dilluns i dimecres, reduint de tres a dos carrils oberts en aquest punt. Entre divendres i diumenge, Endesa farà treballs a la mateixa intersecció, deixant disponibles dos carrils per sentit.
