Ple municipal
Barcelona obre la via per limitar lloguers de temporada i ‘colivings’ en habitatges
El PSC, Barcelona en Comú i ERC aproven declarar que l’ús de residència habitual i permanent sigui preferent als habitatges de la ciutat per redactar un pla que pretén restringir l’arrendament temporal i d’habitacions
Jordi Ribalaygue
L’Ajuntament de Barcelona ha obert aquest divendres una via per limitar els lloguers de temporada en domicilis de la ciutat i els ‘colivings’, un format d’arrendament d’habitacions a preus elevats i adreçat sobretot a gent de pas per la capital. Dos dies després d’aturar-se la primera temptativa de desnonament al bloc de ‘coliving’ del carrer Sant Agustí, el PSC, Barcelona en Comú i ERC s’han posat d’acord per concedir l'aprovació provisional d’una modificació del Pla General Metropolità —el codi essencial des del 1976 de l’urbanisme de la ciutat i el seu entorn— per regular que l’ús preferent de l’habitatge a la ciutat sigui el de “residència habitual i permanent per a les persones que viuen a la ciutat” i preveient condicions i limitacions per a les que s’escapin d’aquest marc. Junts, PP i Vox s’hi han oposat.
El compromís adquirit al ple municipal és un pas previ abans de redactar un pla especial per restringir modalitats que s’escapen de la regulació dels preus del lloguer. La revisió del planejament pretén “protegir l’ús d’habitatge habitual i permanent” a Barcelona i que “l’habitatge a la ciutat arribi a ser més accessible i assequible per als seus residents, protegint el dret a l’habitatge”, segons afirma el document que ha concitat el suport de les formacions d’esquerra del consistori.
El text diu que “es podran prohibir, condicionar o sotmetre a restriccions tant la implantació o la substitució d’usos diferents de l’ús de l’habitatge habitual i permanent, inclosos també l’ús temporal parcial o total de l’habitatge i l’ús d’habitatge secundari o segona residència” en determinades zones de la ciutat. Ho estableix de la mateixa manera per a “plantes pis d’edificis de tipologia d’habitatge plurifamiliar, parcel·les, edificis o habitatges”. Afegeix que “també s’inclou la limitació de la substitució d’usos d’habitatge per altres usos, especialment habitatges d’ús turístic i per a altres usos turístics, així com la substitució de l’habitatge habitual i permanent per altres usos assimilats en edificis o habitatges”.
Pacte per les ordenances
La modificació legal que ha prosperat perquè ara es tramiti deriva del pacte que el govern de Jaume Collboni va segellar per obtenir el suport dels Comuns a les ordenances fiscals d’aquest any. “És el primer instrument amb què es dota l’ajuntament per regular els lloguers de temporada i les habitacions”, ha recalcat la tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Laia Bonet. Tot i que ha recordat que el Parlament de Catalunya va promoure una regulació dels lloguers de temporada el desembre passat, la socialista ha defensat que Barcelona necessita “totes les eines possibles per combatre l’especulació, el frau i les dificultats d’accés a l’habitatge”.
Després de progressar el canvi del planejament, Gemma Tarafa (BComú) ha urgit ara a desenvolupar un pla sobre els lloguers de temporada i els ‘colivings’. “Pot estar regulat en menys de sis mesos i acabar amb aquesta xacra”, ha defensat Tarafa, que ha apuntat que la Llei d’Habitatge va deixar una “escletxa” perquè no legislava sobre els lloguers de temporada.
Per la seva banda, ERC ha votat a favor del canvi de la normativa amb reticències. La regidora Eva Baró ha explicat que la seva formació concedeix un “vot polític i de confiança”, tot i que ha expressat que li genera “dubtes legítims”. Ha retret als Comuns que vetessin una comissió d’estudi que debatés a l’Ajuntament de Barcelona sobre la prohibició de les compres especulatives d’habitatge. Ha recordat que el Parlament encara no ha aprovat la llei que ho ha de regular a Catalunya.
Per la seva banda, Damià Calvet (Junts) ha advertit que la mesura “supera el marc competencial” de què disposa l’ajuntament i ha augurat que generarà “molta inseguretat jurídica”. Ha observat també que l’entesa del PSC, els Comuns i ERC revela que la llei del Parlament sobre lloguers de temporada ha resultat ser una “pífia” i que és “poc útil”. Sonia Devesa (PP) ha recriminat que és una política “intervencionista” i ha alertat que provocarà que es retirin habitatges del mercat. Vox ha jutjat que la modificació va en contra del que la ciutat demana.
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- L'adolescència de Rosalía en aquest poble de la Catalunya central: 'Anava en cotxes tunejats i escoltava Camarón
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- Una nova proposta per connectar el Bages i Barcelona en tren
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Orrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts