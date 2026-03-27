Degradació Urbana
BCN aconsella reduir cables a les façanes mentre ultima una norma
L’Ajuntament recomana reconduir instal·lacions i retirar cablatge en desús en una guia que ara com ara no és de compliment obligat i que precedeix el canvi de l’ordenança que promet reforçar les regles.
Jordi Ribalaygue
Com passa en altres ciutats, una teranyina de cables va creixent sense remei aparent a les façanes de Barcelona. Davant l’embolic causat per l’expansió de diferents companyies que ofereixen internet i telefonia a través de fibra òptica, l’Ajuntament ha publicat una guia de bones pràctiques per mirar de frenar els garbuixos formats per metres de filaments revolts, solts i penjats de qualsevol manera, generalitzats en edificis construïts fa tres dècades o més, en tot tipus de barris. Són recomanacions dirigides a promotors i instal·ladors de xarxes de telecomunicacions, amb què s’intenta aclarir i recordar com la normativa municipal es pot portar a la pràctica.
El document no és de compliment obligat, sinó que sistematitza unes orientacions de cara a poder prevenir i revertir un desplegament que resulta anàrquic, a l’espera que el govern de l’alcalde Jaume Collboni formuli la modificació que ha promès de l’ordenança d’usos del paisatge urbà. Aquest retoc de la norma sí que serà d’estricta obediència. Ara per ara, el consistori no concreta uns terminis per aprovar-lo ni diu per on s’encaminarà. En tot cas, defensa que el canvi ha de "reforçar l’ordenació de les instal·lacions" i enfortir les competències municipals per contribuir a desenredar l’embolic en què col·lideixen el dret a l’accés digital i la protecció de la imatge dels carrers.
El codi que s’anticipa a la revisió de l’ordenança enumera 16 indicacions perquè "la instal·lació a la façana del cablatge i altres elements de les xarxes de telecomunicacions tinguin menys impacte visual". L’executiu municipal afirma que treballa amb les companyies de telecomunicacions per implantar "un pla per aplicar els criteris de qualitat del manual". Si bé figuren en el reglament del consistori o se’n poden desprendre, són directrius que gairebé no es compleixen i que, en alguns aspectes, la legislació tracta amb ambigüitat o simplement obvia.
N’és un cas clar el cablatge fora d’ús que es manté penjat a les façanes. La llei general de telecomunicacions, que empara la instal·lació de serveis de banda ampla a les façanes amb condicions, no exigeix la retirada de la malla que ha quedat inoperativa. De fet, el Congrés ha exhortat el Govern a estudiar que es reguli que les operadores hagin de despenjar el cablatge que ha deixat de prestar servei.
El codi que Barcelona acaba de llançar estableix que "les companyies subministradores han de reconduir el traçat de les instal·lacions ja existents si així s’aconsegueix una més bona integració, i retirar tot allò que sigui prescindible o obsolet i que causa contaminació visual". El manual afirma que la distribució per la façana ha de ser la "solució última", sempre per darrere de l’ús de canalitzacions encastades o a través de patis i terrasses, com ja emana de la legislació. A més, insta a "evitar els metres de cablatge innecessaris", "respectar els elements compositius i decoratius que siguin rellevants" i "anar amb cura especial a l’hora d’instal·lar i fixar les caixes terminals òptiques i les caixes de connexió, així com tots els cables que en deriven". Adverteix que, "sovint, els elements de la instal·lació són el que generen més desordre visual, amb encreuaments i excessos de cables".
Marge de les instal·ladores
L’executiu local respon a EL PERIÓDICO que "l’ordenança actual ja estableix que les instal·lacions a la façana han de mantenir el decòrum i que s’han de retirar les que siguin obsoletes". En tot cas, afirma que les seves capacitats i les de la resta de municipis per redreçar els efectes perversos del veloç avenç de les noves tecnologies "són limitades davant la legislació estatal, que dona un ampli marge d’actuació a les empreses instal·ladores".
El mateix compendi recomana analitzar l’edifici abans de fixar la xarxa, per "detectar quins són els elements més singulars" i planificar "on se situaran els elements de la instal·lació". En aquesta línia, crida a "respectar les solucions constructives de la façana", per no foradar-la i provocar "entrades d’humitat i problemes d’aïllament", així com "adequar-se a la morfologia" de la paret.
"Si el cablatge i les conduccions queden ordenades, s’aconsegueix una imatge més harmònica del conjunt", infereix el nou codi. En aquesta mateixa lògica, ressalta que "convé aprofitar els elements sortints existents, com ara ràfecs, cornises o sota els balcons, ja que ajuden a reduir la visibilitat del cablatge".
Les pautes són més aviat elementals, però de la seva inclusió en el document trasllueix que no s’atenen sovint. "La millor manera de col·locar els cables a la façana és agrupar-los en un sol feix, trenats o bé lligats amb brides, i degudament fixats al parament mitjançant grapes amb tacs i caragols", il·lustra.
Afegeix que els cables "han d’estar ben tensats i sense deixar trams penjant" i que "els recorreguts de cablatge i les escomeses han de tenir traçats rectilinis". En cas que travessin la façana en horitzontal, l’han de travessar al "nivell de planta baixa, fent-los coincidir amb cèrcols, línies de canvi de material o línies sota balcons", mentre que els recorreguts verticals han de "coincidir amb la línia dels límits entre edificis", perquè es vegin el mínim possible. "Deixar els cables penjant sense fixar empitjora notablement la imatge general de la façana i s’ha d’evitar", postula.
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- L'adolescència de Rosalía en aquest poble de la Catalunya central: 'Anava en cotxes tunejats i escoltava Camarón
- Una nova proposta per connectar el Bages i Barcelona en tren
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos
- Míriam de Rosa, que va exercir de jutgessa a Manresa, s'incorpora l'1 d'abril com magistrada al Tribunal de Corts d'Andorra
- Els menors de Manresa desapareguts Orrit Pires són recordats a l’acte institucional de la Generalitat