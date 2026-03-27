La Boqueria rebutja obrir els diumenges de temporada alta

El vot contrari a ampliar l’horari del mercat per aprofitar les puntes turístiques arriba gairebé al 70%. Els botiguers prioritzen la conciliació i el descans.

El mercat de la Boqueria. | FERRAN NADEU

Patricia Castán

Barcelona

Ubicat a peu de la Rambla, al cor turístic de Barcelona, el mercat de la Boqueria podria obrir cada diumenge i festiu en temporada alta per treure partit de l’afluència de viatgers, segons s’estableix a les àrees més visitades de la ciutat. Però fins ara no ho ha fet i per quarta vegada ha sondejat oficialment els operadors afectats, amb un resultat contundent: gairebé el 70% de vots rebutgen treballar aquests dies. Els botiguers han prioritzat la conciliació familiar i l’equilibri entre la vida personal i l’activitat comercial, segons acaben assenyalant fonts del recinte.

La votació presencial va tenir lloc dimecres al matí, a menys de dos mesos de l’inici del període d’obertures comercials autoritzades a les considerades zones turístiques de la capital catalana, entre meitat de maig i setembre. El resultat és similar al dels últims anys, tot i que hi ha hagut canvis en la manera de recollir les opinions. El nou sistema establert ha sigut per coeficient de titularitat, de manera que per cada metre quadrat s’establia el valor d’un vot. És a dir, uns 2.000 vots en joc, corresponents al total d’extensió comercial. Si una persona té una parada de 5 metres quadrats, emet l’equivalent a cinc vots, per exemple, i els establiments de més dimensions tenen ara més pes, expliquen a aquest diari.

La pregunta va ser directa: "¿Vols obrir el teu establiment els diumenges i dies festius del 15 de maig al 15 de setembre?". I el resultat, contundent. D’un total de 1.574 vots emesos, es van pronunciar a favor de mantenir el calendari actual del mercat i no obrir un total de 1.086 (representen el 69%); mentre que a favor de l’obertura extraordinària van estar-hi 488 participants (31%). D’aquesta manera, no se sumaran a la campanya d’obertures en festiu que comença en menys de dos mesos a les zones de gran afluència turística.

Des de la Boqueria conclouen que l’equipament remarca de nou "la seva voluntat de continuar sent un referent de producte de temporada i excel·lència per a tota la ciutadania de Barcelona", però la decisió "posa en valor la importància de la conciliació familiar i el descans dels professionals del mercat més emblemàtic de la ciutat".

Per a Jordi Mas, president de l’Associació de Comerciants de la Boqueria, la consulta "ha sigut una mostra de la maduresa i el compromís" de la seva comunitat. Creu que el resultat "reflecteix la voluntat de preservar l’essència d’un mercat que cuida el seu producte, però sobretot les persones que hi ha darrere de cada parada", optant per l’horari tradicional.

