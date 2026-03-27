Previsió meteorològica
Catalunya activa avisos per vent i neu als Pirineus davant d'un cap de setmana en què s'espera l'arribada d'una massa d'aire polar
El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix de ratxes de més de 70 km/h a tota la franja dels Pirineus i de temporal marítim a l'Empordà
Valentina Raffio
Catalunya s'endinsa a partir d'aquest divendres en un cap de setmana de calma meteorològica a bona part del territori i una situació una mica convulsa a les comarques pirinenques. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos per vent a tota la franja dels Pirineus, per neu a la Vall d'Aran i per temporal marítim a la costa de l'Empordà. Tot plegat, a l'espera que, tal com indiquen els models, a partir de diumenge es pugui produir l'arribada d'una massa d'aire polar sobre la Península Ibèrica que podria derivar en un descens de les temperatures de cara a Setmana Santa. Els meteoròlegs afirmen que encara és aviat per saber com evolucionarà aquest fenomen i quins impactes podria deixar a Catalunya, ja que, de moment, la incertesa continua sent alta.
Aquest divendres s'espera una jornada relativament estable a tot Catalunya, amb cels serens i temperatures a la baixa respecte dels valors registrats en dies anteriors. El Servei Meteorològic ha activat avisos grocs per vent i ratxes de més de 70 km/h a tots els Pirineus. També s'han activat avisos de nivell taronja per temporal marítim a l'Empordà davant el risc d'onades de més de 2,5 metres. El gruix d'aquests avisos s'han activat al llarg d'aquest matí i es mantindran actius durant bona part del cap de setmana. Protecció Civil, per la seva banda, afirma que manté activada la prealerta dels seus plans davant de forts vents.
Cap de setmana ennuvolat
Els tècnics de predicció afirmen que dissabte es perfila com un dia ennuvolat a pràcticament tot Catalunya. Els núvols aniran en augment a partir del migdia fins a deixar el cel cobert al llarg del dia. A partir de la tarda s'espera precipitació feble a l'extrem nord del Pirineu i, al final del dia, a la resta del terç nord. Aquests ruixats coincidiran amb una baixada de la cota de neu de 1.200 a 800 metres i tot plegat podrà donar lloc a nevades intenses en alguns punts. A l'Empordà i als cims del Pirineu, vent de component nord moderat amb ratxes fortes i algunes de molt fortes. Per a aquesta jornada hi ha activats diversos avisos per neu i vent als Pirineus així com per temporal marítim a l'Empordà.
Diumenge la situació es podria complicar. Sobretot per l'impacte del vent. Els models parlen de fort vent de component nord entre moderat i fort amb ratxes molt fortes, sobretot al terç sud, al Pirineu, al Prepirineu i al quadrant nord-est. En punts del litoral i prelitoral central el vent també bufarà amb força, sobretot als voltants de Tarragona. S'espera precipitació feble o moderada en forma de neu a l'extrem nord del Pirineu, tot i que fins al matí també pot afectar la resta de la serralada. Els avisos per vent i neu durant aquesta jornada seran més estesos i s'activaran fins i tot de nivell taronja en diverses comarques.
A partir de dilluns sembla que la situació es podria calmar. Tot i això, segons adverteix l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), els meteoròlegs vigilen de prop la formació d'un sistema de baixes pressions que podria deixar "possibles precipitacions als terços est i sud peninsulars i especialment a les Balears, podent ser fortes i abundants en cas de produir-se". Encara no està clar ni on ni com es formarà aquesta estructura ni el seu potencial impacte a Catalunya. Ara com ara, els models es mostren encara molt incerts, de manera que caldrà esperar a veure com evoluciona la situació.
