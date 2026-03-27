Les obres de la L9 de metro a Barcelona afectaran el trànsit de la ronda del Guinardó a partir de dilluns
L'avenç de les obres de l'estació Guinardó-Sant Pau de l'L9 de metro a Barcelona requerirà un canvi en la circulació a la ronda del Guinardó a partir del pròxim dilluns 30 de març, segons informa el Departament de Territori de la Generalitat aquest dimecres.
Els treballs que actualment estan en marxa tenen com a objectiu completar l'obra civil i l'estructura interior de l'estació i s'emmarquen en les actuacions de cara a la finalització del tram central de l'L9/L10 de metro.
Per implantar els canvis necessaris, el diumenge 29 de març es tallarà el trànsit de la ronda del Guinardó en sentit Llobregat i s'habilitaran itineraris i parades alternatives per als serveis dels busos H6, V21 i 191.
Dos carrils en sentit Llobregat
Els canvis previstos en la circulació a partir de dilluns suposen modificar els carrils en sentit Llobregat, deixant-ne només dos. Un serà compartit per vehicles i autobusos i l'altre serà per a bicicletes, tots dos situats al costat dels carrils en sentit Besòs.
Territori està construint l'estació Guinardó-Hospital de Sant Pau de l'L9 a l'altura del nou Hospital de Sant Pau i el carrer de Sant Quintí, que constituirà un intercanviador amb l'L4. Des del departament destaquen que el pou de l'estació ja està excavat i té una profunditat de 76 metres. El final d'aquesta fase de l'obra civil arribarà l'estiu vinent, després de la qual es duran a terme els treballs d'arquitectura i instal·lacions.
