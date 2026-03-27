Crisi a l'escola catalana
Dalmau reclama "responsabilitat" a les gairebé 500 escoles i instituts catalans que han amenaçat de deixar de fer colònies i excursions
El conseller de Presidència assenyala que l'obligació de l'Executiu és "vetllar pel compliment de les condicions que s'han de donar als centres escolars i, per tant, aquelles activitats que estan fixades al programa s'han de complir"
Helena López
L'endemà de la poc fructífera trobada entre els sindicats de la vaga —Ustec, Aspepc, Cgt i La Intersindical— i el conseller de Presidència, Dalmau ha insistit per enèsima vegada en les bondats del pacte assolit amb CCOO i UGT i en la seva intenció de "desplegar-lo com més aviat millor".
Preguntat per la protesta concreta de deixar de fer colònies i sortides el curs vinent, a la qual en poques setmanes s'han afegit gairebé 500 escoles i instituts i cada dia agafa més força, Dalmau ha assegurat que entén que hi hagi mecanismes de protesta, però ha fet una crida a "la responsabilitat de tothom en la tasca pedagògica".
La mesura inquieta les famílies, que consideren que, si es du a terme, "l'alumnat més perjudicat serà el més vulnerable, les úniques sortides anuals del qual són les que fa amb l'escola"
El conseller d'Educació i FP en funcions durant la baixa mèdica d'Esther Niubó ha afegit que l'obligació de l'Executiu és "vetllar pel compliment de les condicions que s'han de donar als centres escolars i, per tant, aquelles activitats que estan fixades al programa s'han de complir".
Mobilització de punta a punta del país
El títol del manifest al qual cada dia s'afegeixen desenes de centres nous no deixa lloc a dubtes: 'Aturem les sortides i les colònies'. El manifest comença de manera igualment contundent: "Els docents dels centres educatius de Catalunya sotasignats anunciem que, a partir del curs 2026-2027, deixarem de fer sortides escolars i/o colònies (pernoctacions) fins que el Departament d’Educació implementi** millores reals, estructurals i efectives **en el sistema educatiu públic".
Les famílies de la pública lamenten que la mesura eixamplarà "encara més" la bretxa amb l'escola privada-concertada, "que continuarà amb les seves sortides, convivències, colònies i esquiades"
I la llista d'adhesions inclou escoles i instituts públics de punta a punta del país. De centres petits i grans. De primària i de secundària. De muntanya i de ciutat. Del Ramon Berenguer IV i Can Peixauet de Santa Coloma de Gramenet al Martí Pous de Barcelona; de l'IE Pallerola de Sant Celoni al Manuel Vázquez Montalbán de Sant Adrià. De l'Arquitecte Manuel Raspall de Cardedeu o l'Institut Pompeu Fabra de Martorell.
Inquietud entre les famílies
Tot i que el manifest subratlla que no és "una renúncia" —"no abandonem la nostra vocació ni el valor pedagògic d'aquestes activitats, al contrari: defensem l'educació pública amb la fermesa que la situació exigeix"—, la mesura inquieta les famílies, que consideren que, si es du a terme, "l'alumnat més perjudicat serà el més vulnerable, les úniques sortides anuals del qual són les que fa amb l'escola".
Famílies de centres adherits a la campanya lamenten també que la mesura eixamplarà encara més la bretxa amb l'escola privada-concertada, "que continuarà amb les seves sortides, convivències, colònies i esquiades".