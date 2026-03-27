Alerta veterinària
Detectats sis nous casos de pesta porcina a la zona zero
S’eleven a 238 els senglars morts pel virus. Tots els animals que s’han trobat l’última setmana eren dins de l’àrea de vigilància.
María Jesús Ibáñez
La Conselleria d’Agricultura va informar ahir de la localització l’última setmana de sis nous casos positius de pesta porcina africana (PPA), tots ells dins de la zona d’alt risc, a la província de Barcelona, cosa que eleva a 238 els casos detectats des que el 28 de novembre es declarés el primer brot, segons va explicar el conseller Òscar Ordeig. Així, segons va indicar, en l’última setmana s’han capturat un total de 397 senglars en el radi de 20 quilòmetres des del lloc on van trobar els primers casos, de manera que el còmput global d’animals atrapats i analitzats puja a 2.762.
Sobre el terreny hi continuen treballant uns 800 efectius, segons va detallar el conseller, que va indicar que en el pla d’erradicació hi participen, a més d’agents rurals i caçadors, tiradors d’elit dels Mossos. El dispositiu també compta amb el suport de tres unitats canines i amb la col·laboració, des de l’inici del brot, de les unitats procedents de la Comunitat de Madrid, Andorra, la Vall d’Aran, Guipúscoa i la Guàrdia Civil, que s’alternen per garantir una presència permanent sobre el terreny.
Ordeig també va avançar que estan investigant casos de manipulació de passos de fauna i material que fan servir els professionals, i també va avisar que es tracta d’una pràctica delictiva.
