Setmana santa
Els GPS no indicaran ‘dreceres’ conflictives en cas d’embussos
L’objectiu, diu Trànsit, és evitar "trànsit interior en pobles que genera molta distorsió". Apareixeran com a rutes "inactives" o "en obres".
S’espera que 580.000 vehicles surtin de l’àrea de Barcelona entre avui i demà
Germán González
El Servei Català de Trànsit i els Mossos d’Esquadra han dissenyat un dispositiu especial coincidint amb l’increment de desplaçaments per les vacances de Setmana Santa. "Eclosió de mobilitat" és la frase que va utilitzar ahir el director de Trànsit, Ramon Lamiel, per explicar que aquesta operació sortida serà intensa a causa dels gruixos de neu a les estacions d’esquí i al bon temps esperat, que atraurà persones cap a zones costaneres.
El dispositiu de trànsit comença avui al migdia i acabarà la mitjanit del Dilluns de Pasqua, 6 d’abril. Lamiel va precisar que serà en dues fases: la primera, des d’avui fins diumenge, i la segona, entre el Dijous Sant i el Dilluns de Pasqua. I va pronosticar que avui i dissabte, fins a les 15.00 hores, sortiran 580.000 vehicles, dels quals retornaran 240.000 entre les 12 i la mitjanit de diumenge. A més, Trànsit té previst que 590.000 vehicles tornin a l’àrea metropolitana entre el Diumenge de Resurrecció i el Dilluns de Pasqua.
Davant aquesta alta afluència de vehicles a la carretera i la possibilitat de col·lapse d’algunes vies, Trànsit aplicarà un recent acord amb aplicacions de navegadors GPS, "especialment amb Google i Waze", segons Lamiel, per "evitar trànsit interior en pobles que genera molta distorsió". Quan el navegador recomani el pas per algunes d’aquestes dreceres per evitar congestions, Trànsit informarà que aquestes carreteres estan "inactives" o "en obres" perquè els usuaris no hi passin.
Lamiel va assenyalar que la mesura es va començar a aplicar després de constatar com es col·lapsaven algunes vies locals, com la que passa pel municipi de la Nou de Berguedà, quan els conductors volen evitar les cues de les vies principals. A partir de converses amb l’alcalde de la Nou de Berguedà i el Consell Comarcal del Berguedà, Trànsit ha decidit intensificar aquesta mesura per Setmana Santa tenint en compte que molts desplaçaments aniran a zones de muntanya.
Els Mossos desplegaran 1.669 agents en autopistes i carreteres secundàries, i faran 1.038 controls a tot Catalunya: 301 d’alcoholèmia i drogues, 209 de distraccions i 134 de velocitat, entre altres.
Limitacions
Per afavorir la fluïdesa, els vehicles pesants de més de 7,5 tones hauran de circular per la dreta i sense poder avançar a l’AP-7, entre Sant Celoni (Vallès Oriental) i Vilafranca del Penedès. Lamiel va advertir que aquest primer cap de setmana serà "complicat" a la C-16, C-55 i C-17 pels "moviments cap a la muntanya", i va assenyalar que a Vic, el mercat de Pasqua pressionarà una mica més la C-17. Quant al retorn, el diumenge 29 es mantindran les limitacions als vehicles pesants entre Sant Celoni i Vilafranca i en el tram de l’A2 entre Igualada i Abrera.
L’operació de retorn serà "de més intensitat", amb uns 590.000 vehicles a l’àrea metropolitana. S’habilitaran dos carrils addicionals a l’AP-7 cap a Barcelona, entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i entre Sant Celoni i Montornès del Vallès. A la C-32, entre el diumenge a la tarda i el Dilluns de Pasqua, s’afegirà un carril cap a Barcelona entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat.
