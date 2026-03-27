Com entrar gratis al Park Güell si vius a Barcelona: guia completa
L'ajuntament facilita l'accés al recinte monumental l'any del seu centenari
Des d'aquest divendres 27 de març, totes les persones empadronades a Barcelona poden accedir de manera gratuïta a la zona regulada del Park Güell gràcies al Passi Verd, una iniciativa de l'ajuntament per acostar aquest espai monumental als veïns l'any del seu centenari.
Passi Verd
El Passi Verd permet als residents entrar al Park Güell el mateix dia de la sol·licitud, sense necessitat de reservar amb antelació. Per obtenir-lo, cal identificar-se a la web oficial del Park Güell amb el número de document oficial que consta al padró municipal.
Amb aquest passi, els veïns també podran accedir durant les franges reservades per als ciutadans, "Bon dia" i "Bon vespre": de 7:00 a 9:30 hores i de 18:30 a 22:00 hores, horaris en què no es venen entrades al públic general.
El nou model d'accés coincideix amb la retirada del Park Güell del programa Gaudir Més, que oferia descomptes i activitats culturals.
Carnet de veïnatge
En paral·lel a aquesta mesura, s'ha iniciat la renovació del carnet de veïnatge, que permet l'accés lliure al parc a les persones empadronades als barris adjacents al Park Güell: la Salut, Vallcarca-Penitents, el Coll, Can Baró, el Baix Guinardó i el Carmel.
Els titulars del carnet poden entrar al Park Güell durant tot l'horari d'obertura (7:00 a 22:00 hores) i també compten amb tres accessos exclusius per a residents, fora de les cues i de la massificació turística:
- Forat del Vent: entrada a la part superior del parc, a prop dels miradors.
- Can Xirot: accés lateral al barri del Coll.
- Casa Trias: entrada a la zona sud, a prop del barri del Carmel.
La tramitació d'aquest altre carnet es fa en línia a través d'aquest enllaç. Un cop completada la sol·licitud, el carnet s'enviarà al domicili en 15-20 dies. El carnet és personal i intransferible, i cada membre de la família necessita la seva pròpia targeta.
En una segona fase, l'ajuntament ha anunciat que es renovaran els carnets d'alumnat i famílies de les escoles Baldiri i Reixac, Montseny, Turó del Cargol, Reina Elisenda Virolai, Jesuïtes Gràcia-Col·legi Kostka i Cor de Maria, vàlids a partir del curs 2026-2027.
