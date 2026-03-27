Menjar ràpid
Tacos a 1 euro i cues amb milers d'adolescents: el fenomen Tacos Galos, explicat en 4 claus
La marca Tacos Galos, molt popular entre adolescents, basa el seu creixement en TikTok, l'efecte viral i inauguracions convertides en esdeveniment, com la de Manresa
Pau Brunet
Aglomeracions, la vorera de la carretera de Vic al costat de la Bonavista col·lapsada i la Policia Local ajudant a controlar la situació. La inauguració del nou establiment de la cadena de menjar ràpid Tacos Galos a Manresa va oferir divendres passat a la tarda el que havia promès a través de les xarxes socials: un esdeveniment viral amb tacos a 1 euro que va atraure centenars de persones, principalment menors. La majoria de manresans, però, desconeixien completament fins fa una setmana aquesta companyia que triomfa entre els joves i que es troba en plena expansió: tenen en marxa un pla per invertir “un milió d'euros” en tants locals com sigui possible en seixanta dies.
Nascuda a Barcelona el 2021, Tacos Galos és una cadena especialitzada en french tacos (tacos francesos), una barreja de burrito i panini, farcit de carn halal i altres aliments que permeten personalitzar-lo. Amb mides que van de la M a la XXL i acompanyats de tires de pollastre, patates i salses. Fins aquí, poca novetat. Aquest tipus de menú ja fa temps que s'ofereix a Catalunya i, a Manresa en concret, ja hi havia altres establiments que tenen els tacos francesos a la carta. Què fa diferent, doncs, aquesta companyia que s'ha ubicat al mateix local on antigament hi havia Telepizza i després Fresh Pizza (carretera de Vic, 111)?
Una marca jove i per a joves
Al capdavant de la societat que gestiona Tacos Galos —Tacos Franceses SL— hi ha un únic administrador, Jim Mathieu Nicolas Martin, i en els seus primers anys de vida va centrar la seva expansió de manera progressiva a Barcelona ciutat amb locals als barris de Sarrià-Sant Gervasi, el Raval i Poblenou i a L'Hospitalet. A final de l'any passat, però, tot es va accelerar, amb l'obertura de fins a sis locals més —Glòries, Sagrada Família, Santa Coloma, Terrassa, Cornellà i Mataró— abans d'arribar a Manresa, l'onzè a Catalunya.
El pilar de la seva promoció se sustenta en TikTok i Instagram amb una penetració molt forta entre adolescents. En aquestes xarxes socials, tot i que no arriben als 28.000 i 37.000 seguidors, respectivament, alguns dels seus vídeos han superat el mig milió de reproduccions, entre ells el de la inauguració de divendres passat a la capital del Bages.
La tipografia, la música i els missatges que utilitza la marca projecten una imatge pròxima i dinàmica, amb un llenguatge visual clarament orientat a la circulació ràpida a TikTok i Instagram. I paral·lelament, les col·laboracions amb influenciadors gastronòmics joves també són cada vegada més freqüents.
L'èxit de vendre el negoci com una història
L'estratègia de màrqueting de Tacos Galos passa principalment pel “build in public”, mostrar com es construeix un negoci en públic. Això es va fer especialment evident a principi de febrer, amb l'inici d'una sèrie de vídeos titulada “Obrint el màxim nombre de locals en 60 dies”. L'audiència no segueix només una cadena de tacos, sinó una història empresarial en temps real i, alhora, es crea comunitat i genera encara molt més material per a TikTok, Instagram i Youtube.
Parlar de diners
Dins d'aquest procés de creixement en públic, Tacos Galos fa una altra cosa que connecta amb les noves generacions: parlar de diners. La companyia posa xifres a les seves obertures. En el cas de Manresa, parla d'una inversió de 100.000 euros, segons s'afirma en un dels vídeos on es mostren els treballs que es van fer a l'interior.
Problemes amb Glovo (“Ens hem estalviat 30.000 euros”), costos inesperats (“Això és el que hem perdut...”), crides a ajudar a escollir una nova zona on instal·lar-se... tots els missatges s'enfoquen a crear expectació i emoció a parts iguals. “Estic davant de l'esdeveniment més important de la meva vida”, prometia el propietari de la cadena hores abans de la inauguració del local manresà.
Com converteixen cada obertura en un espectacle
A la carretera de Vic de Manresa, tot i que la inauguració estava prevista a les 5 de la tarda, molt abans ja hi havia una llarga cua. L'afluència de menors va provocar una imatge poc habitual a la zona, atrets per la campanya viral i l'oferta del dia, de tacos a 1 euro. Des de Tacos Galos es va xifrar en uns tres mil els assistents i la persiana es va haver d'abaixar abans d'hora. A les xarxes socials es prometia una multitud de clients i, en complir-se les expectatives, es van poder generar més vídeos per continuar amplificant la imatge de la marca de cara a futures obertures.
Passat aquest primer moment d'eufòria inicial, ara caldrà veure si Tacos Galos és capaç de fidelitzar la clientela a Manresa.
