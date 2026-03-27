Garbuix de filaments generalitzat
La norma (municipal, estatal i europea) obvia exigir a les companyies que treguin el cablatge fora d’ús i tolera que escali a la vista pels edificis, però sempre com a últim recurs i minimitzant l’impacte visual.
Jordi Ribalaygue
La guia de bones pràctiques per al muntatge de cablatge acabat d’editar per l’Ajuntament esmenta 10 lleis, reglaments i disposicions per aplicar, tant del consistori com del Govern i la UE. En tot cas, la regulació acusa alguns buits que diferents administracions procuren omplir ara per pal·liar l’embolic de filaments que s’ha generalitzat.
¿La llei permet que els cables de fibra òptica s’instal·lin a les façanes?
Sí, però ho consent d’una manera excepcional. El cablatge només es pot estendre mitjançant un desplegament aeri o per la façana en cas que no hi hagi canalitzacions subterrànies o interiors a l’edifici. De la mateixa manera, es tolera quan no sigui possible conduir-los per dins de l’immoble per dificultats tècniques o econòmiques. Des del 1998, els edificis de nova construcció i els que se sotmeten a una rehabilitació integral estan obligats a equipar-se amb una infraestructura comuna de telecomunicacions.
¿L’acumulació de cableS a les façanes infringeix la norma i és sancionable a BCN?
Malgratque empari fer servir la façana de l’edifici com a últim recurs, la normativa no consent que el cablatge es posi de qualsevol manera. La llei espanyola de telecomunicacions estableix que els operadors han "de minimitzar l’impacte visual". Alhora l’ordenança d’usos del paisatge urbà de Barcelona dicta que els cables "seran eliminats o reconduïts" en cas que "per la seva situació o falta de manteniment o ordre perjudiquin la percepció de la façana". La norma municipal classifica la infracció com a lleu, sancionada amb multes de 450,76 euros.
¿La normativa obliga a retirar els cables inoperatius que es mantenen a les façanes?
No, es tracta d’una de les carències de la llei de telecomunicacions. De tota manera, l’ordenança de Barcelona sí que concreta que "serà obligatòria la retirada de qualsevol element obsolet".
¿Els propietaris poden negar-se que es muntin cables a les façanes? Sí, la llei de telecomunicacions habilita les comunitats de propietaris a no autoritzar les companyies a posar-hi cablatge.
L’operador està obligat a comunicar-ho amb anterioritat i per escrit. La comunitat disposa d’un mes per impedir-ho. També les pot aturar al·legant que, en un marge de tres mesos, s’habilitarà una infraestructura comuna de telecomunicacions perquè el cablatge passi soterrat. Si la comunitat no respon al cap de 30 dies o incompleix el compromís de dotar-se d’una xarxa única per amagar els subministraments, les empreses tenen les mans lliures per fer servir la façana com a suport.
¿Es Pot instal·lar cablatge a les façanes de nuclis antics i D’edificis amb UN interès patrimonial?
La llei estatal veta que es col·loqui en immobles que tinguin la categoria de bé d’interès cultural o en immobles que puguin afectar la seguretat pública.
