Analgèsic no invasiu
Gas del riure per a les mares que estan a punt de donar a llum: la iniciativa d'aquest hospital de Catalunya
A través de l'òxid nitrós es poden reduir els efectes de les contraccions de manera ràpida i segura
ACN
L'hospital d'Olot ha incorporat l'òxid nitrós en els parts com a analgèsic no invasiu i que permet alleujar els dolors que pateixen les pacients. En concret, els professionals del centre fan servir aquest producte, conegut també com a «gas del riure», en les contraccions i així reduir-ne els efectes de manera ràpida i segura. D'aquesta manera, l'hospital amplia les opcions d'analgèsia disponibles per a les dones que donen a llum al centre de la Garrotxa. Aquest gas barreja òxid nitrós i oxigen al 50% i és la mateixa gestant qui se l'administra amb un broquet durant les contraccions. L'efecte es nota abans d'un minut i desapareix quan es deixa d'inhalar, fet que permet a la dona mantenir el control i participar més en el part.
Aquest mètode proporciona alleujament del dolor lleu o moderat, però no elimina del tot les sensacions del part. En aquest sentit, es presenta com una alternativa o complement a altres opcions analgèsiques, com l'epidural. A més, no s'acumula a l'organisme i no comporta efectes significatius sobre el nadó, ja que s'elimina ràpidament del cos de la mare.
Per garantir un ús adequat del sistema, el personal sanitari de la sala de parts i d'atenció al part ha rebut formació específica sobre la manera d'utilitzar el gas i sobre les indicacions i precaucions que cal tenir en compte i que hi van associades. Cal tenir en compte que l'administració del gas es fa sempre sota supervisió professional i a la sala de parts.
La introducció d'aquesta tècnica forma part de l'aposta de l'equip d'obstetres, llevadores i anestesiòlegs de l'hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa per oferir una atenció al part més respectuosa i centrada en les necessitats de les dones. Amb aquesta nova eina, el centre amplia el ventall de recursos per afavorir un part poc intervingut que mantingui, tanmateix, els estàndards de seguretat i qualitat assistencial.
Increment de parts
Des de l'hospital assenyalen que el 2025 es va registrar un increment del 19% de parts respecte de l'any anterior. En total, els professionals van atendre 449 dones que van donar a llum al centre, per les 376 de 2024. La majoria d'aquests parts han estat vaginals, 311, dels quals 99 han estat naturals.
Només es van fer instrumentacions obstètriques en 61 naixements, una proporció que l'hospital assenyala que és «molt baixa». També s'han fet 77 cesàries, sent el millor percentatge de la Regió Sanitària de Girona, 26 de les quals amb acompanyament per part de la parella al quiròfan. A més, un 89,4% de les dones de la Garrotxa van decidir donar a llum a l'hospital d'Olot el 2025, una xifra superior a la de l'any anterior.
