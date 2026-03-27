Un mes de guerra al Pròxim Orient, Tema del Diumenge
EL PERIÓDICO farà balanç dels primers 30 dies de conflicte a l’Iran, després de l’atac coordinat dels Estats Units i Israel el 28 de febrer.
El 28 de febrer, una operació conjunta dels EUA i Israel va desencadenar la guerra contra el règim iranià, que aquell mateix dia va perdre la seva màxima autoritat religiosa, l’aiatol·là Ali Khamenei. L’edició impresa d’EL PERIÓDICO d’aquest diumenge farà balanç del primer mes de conflicte a l’Orient Mitjà, com s’ha anat estenent entre els diferents països de la regió i de quina manera la pot acabar reconfigurant. En aquest sentit, es posarà el focus en el fet que, malgrat els repetits atacs israelianonord-americans contra les autoritats del règim, aquest no ha caigut i cada nou substitut dels morts és més dur que l’anterior.
A més, es mirarà de posar llum als objectius que persegueix l’Administració Trump a la zona i quines conseqüències econòmiques està tenint la guerra a escala global, sobretot per la possible afectació en preus i salaris.
Cuba i Forestalia
D’altra banda, el suplement Entendre-hi més se centrarà en la difícil situació que travessa Cuba. L’illa caribenya passa pel pitjor moment de la seva història recent, immersa en una greu crisi econòmica i social i sota l’amenaça d’una intervenció nord-americana (insinuada de manera constant pel president Donald Trump), que posi fi al règim que ha conduït el destí del país des de 1959. Aquell any va triomfar una gesta revolucionària amb un projecte de societat igualitària que naufraga avui entre apagades, escassetat, pobresa, repressió política i desencant. El suplement dominical d’EL PERIÓDICO analitzarà a fons, en el tema de portada, el que ha passat en aquestes dècades per explicar com s’ha arribat al complicat moment actual.
Finalment, la revista Actius apuntarà al cas de Forestalia, empresa aragonesa que havia liderat el desplegament de les energies verdes a Espanya però que, ara, travessa un dels seus moments mes crítics, al trobar-se immersa en una investigació judicial. I també informarà de les últimes novetats de la campanya de la Renda d’aquest any, que arrenca el 8 d’abril i es prolongarà fins al 30 de juny.
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- L'adolescència de Rosalía en aquest poble de la Catalunya central: 'Anava en cotxes tunejats i escoltava Camarón
- Una nova proposta per connectar el Bages i Barcelona en tren
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos
- Míriam de Rosa, que va exercir de jutgessa a Manresa, s'incorpora l'1 d'abril com magistrada al Tribunal de Corts d'Andorra
- Els menors de Manresa desapareguts Orrit Pires són recordats a l’acte institucional de la Generalitat