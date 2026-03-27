BENESTAR DE LA POBLACIÓ
Un nou ‘hub’ ajudarà a millorar l’autonomia de les persones grans
iBÈ, amb seu a Terrassa i dirigit per l’exconseller de Salut Manel Balcells, analitzarà projectes assistencials davant la creixent longevitat i la possible implantació en el sistema.
Beatriz Pérez
iBÈ és un hub d’innovació creat aquest any per millorar l’autonomia de les persones grans. El teló de fons és l’envelliment poblacional i l’augment dels pacients crònics i fràgils. El dirigeix Manel Balcells, que va ser conseller de Salut per ERC entre 2022 i 2024. iBÈ, amb seu a Terrassa –vinculat a la Fundació Joan Costa Roma del Consorci Sanitari de Terrassa–, es va presentar ahir a la Conselleria de Salut, a Barcelona.
"Aquest hub actuarà de llavor per a la silver economy", va dir Balcells. Funcionarà com una espècie de "filtre" de projectes destinats a cobrir les necessitats socials i sanitàries de la població i que després es podran incorporar al sistema. "Hem de fer les coses diferent. No pot ser que la perspectiva de final de vida d’una persona sigui la residència. Ha de ser casa seva. Han de canviar moltes coses, entre les quals, la gestió de la tecnologia, de l’atenció domiciliària, de la soledat no desitjada", va defensar Balcells. "Aquest és un nou actor per abordar alguns dels grans reptes que tenim com a país: la longevitat i la cronicitat", va voler reivindicar.
Com va explicar l’actual consellera de Salut, Olga Pané, a Catalunya hi ha 8.200.000 ciutadans amb targeta sanitària. "Creixem al ritme de 100.000 habitants més a l’any [gràcies a la immigració]. Ens situarem en els nou milions el 2034 i s’estima que aquell any l’envelliment serà del 23%", va il·lustrar Pané. "La gràcia d’instruments com aquest hub és que aterren en la vida real eines que ja estan inventades. La població és diferent en un lloc que en un altre, per això no es poden implantar a tots els llocs de la mateixa manera", va afegir Pané.
Així doncs, el punt de partida d’aquest hub és la longevitat, la baixa natalitat i els canvis socials, que estan transformant la societat. Això es tradueix en situacions concretes, com persones grans que volen continuar vivint a casa seva, persones dependents i persones amb malalties cròniques que necessiten millor seguiment. "Aquest és el repte social més important de tots el que tenim", va assenyalar Pané.
iBÈ uneix, així, actors i iniciatives que treballen en aquest àmbit. "Aquest hub neix amb una idea central: el benestar depèn en gran part de la promoció de l’autonomia personal. És a dir, de la capacitat de les persones per decidir organitzar la seva vida i mantenir activitats que els donen sentit, tant si tenen un any com si en tenen 80", va defensar Balcells. Va reconèixer que "no totes les innovacions són útils ni tenen impacte real". "Per això una de les funcions principals és l’avaluació de projectes: veure quins programes milloren la qualitat de vida, quins redueixen la dependència i quins ajuden a prevenir la soledat no volguda, i descartar els que no aporten resultats clars", va afegir.
A la pràctica això es tradueix a impulsar eines digitals que permetin fer seguiment de pacients des de casa o solucions com la robòtica o els exoesquelets per mantenir la mobilitat i l’autonomia, uns projectes per detectar i reduir la soledat.
