Nou sistema
El parc Güell crea un ‘passi verd’ per als barcelonins
N’hi haurà prou de demanar l’accés gratis al web del parc amb el DNI. S’havia detectat la picaresca de turistes que hi acudien en franges horàries previstes per a veïns.
Toni Sust
Els barcelonins ja no hauran de registrar-se en el programa Gaudir Més per aconseguir entrades gratuïtes per al parc Güell, que d’ara endavant només estaran disponibles per als empadronats a la capital catalana. Fins ara, els ciutadans de Barcelona que no fossin residents als barris limítrofs del parc –que tenen un carnet de veí que els permet entrar-hi sense pagar entre les 7.00 i les 22.00– s’ havien de registrar al Gaudir Més, una operació una mica laboriosa, que es pot fer online o de manera presencial. Una vegada completada, el passejant local havia de demanar al web del Gaudir Més l’entrada el dia que hi volgués anar, i rebia un QR per accedir-hi.
Ahir, la primera tinenta d’alcalde l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, va anunciar que el sistema canvia i ho va justificar pel fet que s’ha detectat que alguns turistes –estrangers o d’una altra localitat– recorren a la "picardia" per entrar a la instal·lació amb el Gaudir Més en franges horàries en què legalment no poden fer-ho. Ara, a partir d’avui, les entrades s’hauran de demanar al web del Park Güell ( https://parkguell.barcelona), però sense registre previ, indicant-hi el nom i el DNI i la franja horària en la qual es vol entrar. L’Ajuntament ha batejat aquesta nova modalitat amb el nom de passi verd.
El sistema funcionarà a partir del padró, amb la qual cosa n’hi ha prou d’estar empadronat perquè la petició prosperi i es rebi, com fins ara, un QR que obre el pas al parc. El parc Güell, del qual aquest any es compleix el centenari i és gestionat per Barcelona de Serveis Municipals (BSM), surt així del catàleg de Gaudir Més, que continua existint per a altres equipaments. Unes 400.000 persones disposen del Gaudir Més, de les quals menys de 200.000 estan empadronades.
Hi ha diverses maneres d’accedir al parc Güell. Una és posseir el carnet de veí, del qual Bonet va explicar que s’ha començat a renovar el cens després d’11 anys sense fer-ho. Hi permet l’accés sense límit horari a veïns i membres de la comunitat educativa de les escoles dels barris veïns: la Salut, Vallcarca-Penitents, el Coll, Can Baró, el Baix Guinardó i el Carmel. Es calcula que 180.000 persones poden tenir el carnet de veí.
A continuació, va afegir la regidora, es renovaran els carnets d’alumnes i familiars de centres educatius de zones més allunyades: Baldiri i Reixac, Montseny, Turó del Cargol, Reina Elisenda Virolai, Jesuïtes Gràcia-Col·legi Kostka i Cor de Maria. En aquest cas els nous carnets seran vàlids a partir del curs 2026-2027.
Una altra manera d’aconseguir entrades és la prevista per a la resta de barcelonins, fins ara via Gaudir Més i des d’avui amb el passi verd. I la tercera, de pagament, és la reservada per a la resta de visitants, que han de comprar les entrades online i de manera anticipada i no poden entrar al parc a les franges de Bon dia i Bon vespre, de 7.00 a 9.30 i de 18.30 a 22.00, reservades per als veïns i per a la resta dels barcelonins.
Bonet va recordar que el govern de Jaume Collboni ha pres en aquest mandat algunes mesures que persegueixen "millorar la convivència entre visitants i veïns", després que aquests últims hagin estat protestant des de fa anys per considerar que la gran afluència turística els causa molèsties de manera diària. Bonet va afegir que el consistori s’ha compromès a reduir en 500.000 persones l’aforament anual del parc en dos anys i que es va retirar la venda directa d’entrades.
