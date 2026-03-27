El Parlament impulsa un canvi legal per escurçar els litigis de l’eutanàsia
El PSC, Comuns, ERC, Junts i la CUP presenten conjuntament una proposició de llei que després traslladaran al Congrés
La modificació no busca impedir el recurs, sinó establir que es resolguin en 20 dies
Beatriz Pérez
La mort ahir de Noelia Castillo Ramos, de 25 anys, per eutanàsia va posar punt final a una agonia judicial que s’ha allargat 20 mesos i que ha donat llum sobre les esquerdes de la llei de l’eutanàsia, una norma vigent a Espanya des del 2021. La norma, a causa de la seva curta edat, encara s’està implantant. La jove va demanar la prestació de l’ajuda a morir l’abril del 2024 i, tot i que li va ser concedida per unanimitat el juliol d’aquell mateix any, no se li va poder aplicar fins ahir a causa de la batalla legal portada a terme pel seu pare, representat pel despatx ultracatòlic Abogados Cristianos. L’eutanàsia de la Noelia va ser paralitzada més de 20 mesos i va passar pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el Suprem, el Constitucional i fins i tot el Tribunal Europeu de Drets Humans, que al rebutjar les mesures cautelars va donar llum verda a la mort digna.
El cas de la Noelia –com el de Francesc Augé, el català de 55 anys que va tenir dos infarts i quatre ictus i el pare del qual també va paralitzar la seva eutanàsia– ha empès Dret a Morir Dignament (DMD) a demanar recentment una modificació de la legislació processal. "Proposem que, si es plantegen recursos contra els acords de les comissions de l’eutanàsia [cada comunitat té la seva], el tribunal superior de justícia de cada autonomia resolgui el cas en 20 dies", explica Ramon Riu, jurista de DMD. Cinc grups parlamentaris –el PSC, els Comuns, ERC, Junts i la CUP– han firmat aquesta proposició de llei, l’han presentat de manera conjunta al Parlament i la Mesa de la cambra catalana la va admetre a tràmit el 17 de febrer. De fet, el 3 de març es va acordar que pugui tramitar-se per la via ràpida i el PSC treballa perquè la proposta es porti ja a l’abril al ple del Parlament. Si finalment s’aprova, aquesta modificació aniria al Congrés dels Diputats –la llei és estatal–, on haurà de rebre llum verda.
"Aquesta modificació no vol impedir que es pugui recórrer –es tracta d’un dret recollit a la Constitució–. Simplement estableix que els recursos es resolguin en 20 dies per evitar que un cas com el de la Noelia torni a repetir-se, ja que el seu expedient ha estat 20 mesos tramitant-se i allargant-se en el temps", assenyala Riu. L’advocat recorda que tant la Noelia com el Francesc són persones en "context d’eutanàsia" i que viuen un "patiment insuportable". "Tenir-les un any i mig o més vivint en contra de la seva voluntat i amb aquest sofriment greu és imposar-los una tortura. Estan vivint en contra de la seva voluntat i se’ls força a continuar vivint a l’allargar-se aquest procés mesos i mesos i mesos", reflexiona el jurista.
Tant en el cas de la Noelia com en el del Francesc, el Cos d’Advocacia de la Generalitat, que és el que defensa els actes de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC) –la comissió catalana de l’eutanàsia–, va demanar al Tribunal Suprem que els progenitors de les dues persones no tinguessin dret a recórrer al tractar-se d’un "dret personalíssim". "La llei diu que pot recórrer una decisió qui tingui un dret o interès legítim –que no és el mateix que dret personalíssim–. ¿Pot recórrer una altra persona aliena al cas? Sí, si tingués un interès legítim afectat, si del resultat del seu recurs pogués obtenir algun guany patrimonial-econòmic o moral", planteja el jurista. Entén l’advocat que, a Espanya, l’interès legítim és molt ampli, de manera que "tothom sempre pot recórrer". "A la meva manera de veure, és molt difícil impedir que una tercera persona recorri."
Grups catòlics
Ahir a la tarda, diferents grups catòlics es van concentrar a les portes del centre sociosanitari de Sant Pere de Ribes (Garraf), on la Noelia ha viscut els últims mesos i on va rebre l’eutanàsia a les sis de la tarda. Feia dies que el centre estava totalment blindat, amb la vigilància dels Mossos, a causa de l’enrenou mediàtic que ha generat el cas. El procés d’eutanàsia consisteix en una sedació prèvia a l’administració d’una injecció que produeix una parada cardiorespiratòria. La Noelia va demanar estar sola a l’habitació en aquell moment, amb la seva metge, però sense la família.
