El presumpte violador de Montjuïc és un pres que estava de permís

El sospitós, un jove de 25 anys condemnat per altres agressions el 2018, va ser detingut ahir. Va abordar la seva víctima al febrer als jardins de Costa i Llobera.

Els jardins de Costa i Llobera, a Montjuïc. | AJUNTAMENT DE BARCELONA

Marta Català

Barcelona

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir el presumpte autor de la violació d’una dona el 13 de febrer als Jardins de Mossèn Costa i Llobera a Montjuïc. Es dona la circumstància que el presumpte violador, de 25 anys, és un agressor sexual que ja va ser condemnat per almenys quatre violacions el 2018, quan era menor d’edat. Algunes d’aquestes agressions van tenir lloc a la zona de Montjuïc, tot i que també n’hi va haver d’altres a la zona de la Vall d’Hebron de Barcelona. El 13 de febrer estava de permís penitenciari. L’arrest es va produir a la presó on compleix condemna.

El jove va ser condemnat a la màxima pena que permet la llei del menor, a vuit anys d’internament per agredir dones. El modus operandi de l’agressor és similar al que presumptament va utilitzar per atacar la víctima el mes de febrer, agafant-la pel coll i arrossegant-la pel parc a plena llum del dia.

El dia de la violació a l’Aura (nom fictici), el jove estava de permís, segons han confirmat fonts policials a EL PERIÓDICO. "Vam parlar amb una víctima del violador del 2018 que ens va dir que va actuar amb la mateixa violència que amb mi, agafant-la del coll i arrossegant-la", va explicar la víctima de Montjuïc a aquest diari fa unes setmanes.

Tècnica de mata lleó

Les peces del puzle encaixen amb la sortida de permís i la tornada a la presó el mateix dia 13 a la tarda. L’agressió es va produir al matí. Aquell dia, l’Aura passejava amb els seus dos gossos pels jardins. No portava res a sobre, ni telèfon mòbil ni diners ni identificació. Als Jardins de Mossèn Costa i Llobera, al pendent de Montjuïc, un home amb gorra la va abordar per darrere, la va agafar del coll amb el mètode del mata lleó i va començar un compte enrere de 40 minuts amb pèrdues de coneixement i molt dolor, segons va relatar la víctima a aquest diari. La dona va creure que no sobreviuria.

Des del 13 de febrer, la Unitat Central d’Agressions Sexuals (UCAS) dels Mossos investiga aquest cas com a màxima prioritat. Una de les coses que solen fer els investigadors quan es produeix una violació és revisar qui estava de permís el dia dels fets. Fa uns dies, l’Aura havia d’acudir a una comissaria dels Mossos per intentar identificar el seu agressor. No era suficient per als investigadors, importants també haurien de ser els resultats de les proves de l’ADN, que tarden una mica més a arribar, restes trobades en peces de la víctima així com empremtes i d’altres proves que poguessin trobar-se als Jardins de Mossèn Costa i Llobera a Montjuïc.

Aquest arrest posa damunt de la taula un debat crònic: l’eficàcia de la reinserció a les presons. Un jove que quan era menor d’edat violava dones ingressa en un centre de menors amb l’objectiu de pagar la seva pena i reinventar-se. En canvi, en un permís torna a actuar de la mateixa manera. No és la primera vegada que un pres de permís o ja en la llibertat reincideix: l’anomenat segon violador de l’Eixample va reincidir al seu dia al sortir de la presó. O el 2024, el cas de Pedro Jiménez, que estava de permís quan va atacar les víctimes, les va violar i les va matar amb una extrema crueltat.

