Estudi sobre sexualitat
Un de cada quatre espanyols no va tenir sexe l’últim any
El 58% utilitza joguines sexuals i lubricants per estimular el plaer i el 80% afirma que en cap cas utilitzaria robots humanoides amb finalitats sexuals.
Jose Rico
Una de les preguntes clàssiques de David Broncano a ‘La revolta’, la del sexe, troba respostes en un estudi que el Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) ha publicat aquest dijous sobre hàbits i opinions sobre la sexualitat. L’enquesta, elaborada del 5 al 12 de març, revela que un de cada quatre espanyols (24,6%) no han mantingut relacions sexuals en els últims 12 mesos, davant el 75,1% que reconeix que sí que les ha tingut amb la seva parella o amb altres persones. Entre els qui no han mantingut sexe l’últim any, el 16,3% afirma que ha sigut per falta d’interès o desig sexual, un 13,5% per viudetat i un 11,2% per malaltia pròpia o de la parella.
El 73,5% dels enquestats coincideixen que, per tenir una vida satisfactòria, és important tenir una relació sentimental, davant un 23% que resta importància a aquest fet. Un 69,2% dels ciutadans declaren tenir parella en l’actualitat, i d’ells, el 97,4% afirma que té una relació de parella amb una sola persona. Només l’1,2% dels espanyols diuen mantenir "una relació oberta, amb relacions sexuals fora de la parella".
Cites sense exclusivitat
Entre les persones que afirmen no tenir parella, un 22,3% declara que "té relacions casuals o cites sense exclusivitat" davant un 73,4% que diu que no tenen ni relacions ni cites. Dels qui no tenen parella, el 36,6% afirma que d’aquí a cinc anys volen continuar vivint "sense relacions ni parella", mentre que al 20,5% li agradaria "tenir una relació estable o conviure sense estar casat", i el 17,5% prefereix "tenir una relació estable, però cadascú vivint a casa seva".
Quant a experiències sexuals, només un 12,9% dels 4.009 entrevistats reconeixen haver tingut "relacions obertes o no exclusives" en algun moment, dels quals un 42,8% afirma que "ha sigut una etapa de la seva vida", mentre que un 29% ho considera "una experiència puntual". Un 7,9% dels espanyols asseguren haver realitzat "pràctiques de dominació o de submissió"; un 6,8%, "fetitxismes específics"; un 5,2%, el "poliamor", i un 4,7% ha participat en "orgies". En relació amb aquest tipus de pràctiques sexuals, un 26,3% no es considera "ni obert ni conservador"; un 25,4%, "més aviat conservador"; un 18,6%, "molt conservador"; i només un 26%, "molt o bastant obert".
Un 58,5% dels espanyols asseguren haver utilitzat productes eròtics, com joguines sexuals, lubricants, olis o altres objectes, per estimular el plaer, davant un 41,3% que afirma no utilitzar-los. Entre els que reconeixen utilitzar-los, els olis, lubricants i una altra cosmètica eròtica és el més empleat (92,9%), seguit de joguines sexuals (75,8%) i, en tercer lloc, roba, llenceria o accessoris eròtics (61%).
La majoria dels enquestats indica que ha utilitzat aquests productes amb parella estable: un 85,4% assegura que ha utilitzat llenceria o accessoris eròtics amb la seva parella, un 70,7% ha fet servir olis, lubricants o cosmètica eròtica i un 57,4% ha utilitzat "altres objectes no destinats al plaer" amb les seves parelles. Entre les persones que han posat cap comandament una vegada un producte eròtic, un 33,9% admet que ho ha fet per "curiositat o experimentació"; un 26,1%, per "millorar la satisfacció sexual"; i un 23,8%, per "diversió".
Al contrari, l’enquesta revela que els espanyols són bastant refractaris a l’ús dels robots humanoides com a part de la seva sexualitat. El 80,6% dels entrevistats declara que en cap cas estaria disposat a tenir relacions amb robots amb finalitats sexuals, un 13,9% veu poc probable tenir una experiència així, i només un 4,4% diu que molt o bastant probable. En paral·lel, un 18,7% comparteix l’afirmació que saber que la teva parella utilitza joguines sexuals en solitari genera pressió en les relacions sexuals, mentre que un 75,5% està poc o gens d’acord amb aquesta asseveració. A més, el 56,7% està molt o bastant d’acord que l’ús de joguines eròtiques enriqueix la vida sexual, davant el 37% que opina el contrari.
