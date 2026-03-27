Després de 20 dies
Reobre la web sobre les limitacions temporals de velocitat de Rodalies impulsada per usuaris i tancada per Adif
La plataforma Dignitat a les Vies rehabilita el portal tres dies després que el president de l'empresa estatal, Luis Pedro Marco, reconegués que tancar-la havia estat “una falta de sensibilitat”
Pau Lizana Manuel
El 26 de febrer, membres de la plataforma d'usuaris de Rodalies, Dignitat a les Vies, van publicar un portal que organitzava amb taules, mapes i tota mena de detalls l'estat de les limitacions temporals de velocitat a l'entramat ferroviari català. Al cap de pocs dies, el 6 de març, Adif va contactar amb els principals proveïdors de xarxa per bloquejar la pàgina i obligava els seus creadors a abaixar la persiana. Ara, 20 dies més tard, la web torna a estar oberta al públic.
"Van censurar vergonyosament la nostra web per amagar l'estat precari de les vies", han explicat a través de les seves xarxes socials els membres de Dignitat a les Vies. "La transparència no es negocia, la seguretat ferroviària no és un secret d'estat, la web torna a estar activa", han celebrat.
La reobertura del portal, el tancament del qual va aixecar les crítiques de totes les plataformes d'usuaris de Catalunya, arriba tan sols dos dies més tard que el president d'Adif, Luis Pedro Marco, reconegués al Congrés que bloquejar la pàgina va ser un error. “Vam tenir un problema de sensibilitat amb el tancament de la web”, va defensar Marco a la comissió de Transports. “El rigor dels departaments de seguretat i ciberseguretat és tal, que potser són insensibles”, va argüir.
Web pròpia d'Adif
En la mateixa compareixença, el màxim responsable d'Adif va assegurar que l'empresa pública tindrà a punt “en poques setmanes” un portal propi on “es veuran totes les LTV, es veurà com estan i es veurà quan finalitzaran”.
Les limitacions temporals de velocitat es comuniquen setmanalment als maquinistes mitjançant un document que es distribueix internament als maquinistes. És d'àmbit estatal i està estructurat d'una manera que dificulta la digitalització immediata de les dades.
La web de Dignitat a les Vies permet navegar a través d'un mapa que localitza exactament els punts on es troben les restriccions i informa de quant de temps fa que la restricció està activa, la velocitat a la qual han de circular els trens en aquell punt i el motiu pel qual la restricció està activa, entre altres dades. Després de la seva reobertura, a més, es poden consultar de manera separada les dades de la xarxa convencional i de les línies d'alta velocitat.
Més de 200 restriccions
A 1 de gener de 2026, segons l'actualització del Pla de Rodalies presentada aquest passat gener, hi havia 133 restriccions actives a l'entramat ferroviari català. El president d'Adif, tanmateix, va xifrar durant la seva compareixença les restriccions en 90 abans de l'accident de Gelida, de les quals 50 eren degudes a obres ja programades. La setmana que ve, segons l'últim document facilitat als maquinistes. Ara reconeix que n'hi ha "més de 200".
