Predicció meteorològica
Nits i matinades fredes: el temps a Catalunya, segons el Meteocat
Els avisos per neu i vent presents durant el cap de setmana
Andrea Valenzuela García
Sembla que l'hivern encara no se n'ha anat del tot de Catalunya: tot i que el sol sigui el protagonista de la major part del dia i les precipitacions vagin disminuint, les temperatures estan molt per sota dels valors habituals a la primavera.
Tanmateix, el temps advers dels dies passats ja no assolirà nivells tan alts d'inestabilitat.
Previsió meteorològica per a aquest divendres
Durant aquest divendres, a la major part de Catalunya s'espera un dia assolellat, amb núvols que creixeran a la tarda al litoral, al prelitoral i a altres punts de l'interior del territori.
Fins al final de la jornada no s'esperen precipitacions en cap punt, excepte al Pirineu, on són probables amb cotes de neu al voltant dels 700 i 900 metres fins al migdia. En qualsevol cas, no es descarten alguns ruixats febles al Camp de Tarragona i al litoral central durant la nit.
Vent i temperatures
El vent d'aquest divendres probablement serà moderat, tot i que amb ratxes molt fortes al Pirineu, Girona i al nord-oest i sud de Tarragona.
D'aquesta manera, tant el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) com l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) mantenen actius els avisos per vent a Lleida i Girona, i per temporal marítim en aquesta última província.
El Meteocat anuncia, a més, que les temperatures mínimes d'aquest divendres seran lleugerament més baixes; fins i tot, a la majoria de zones de la província de Lleida es registraran valors sota zero durant les primeres i últimes hores del dia, i hi haurà gelades al Pirineu.
Amb tot, les màximes podrien pujar de manera subtil a l'oest del país, i oscil·laran entre els 15 ºC i els 20 ºC, cosa que podria deixar un ambient més agradable a les hores centrals de la jornada.
Dissabte gairebé sense pluja
Per a aquest dissabte, la previsió meteorològica apunta a un matí poc ennuvolat, que evolucionarà cap a un cel cobert a la tarda.
Les precipitacions cessaran a la major part de Catalunya, excepte al Pirineu, on podria ploure i nevar a partir del migdia i la cota de neu baixarà dels 1.200 als 800 metres.
En general, els termòmetres no patiran grans canvis. Això sí, les temperatures màximes podrien experimentar una subtil pujada al quadrant nord-est.
El vent, per la seva banda, es preveu fluix de direcció variable a tot el país i amb ratxes fortes en punts de l'Empordà. Així i tot, els avisos per vent continuaran actius a Lleida i Girona, i en aquesta última província també per mal estat de la mar.
Quin temps farà el Diumenge de Rams a Catalunya
De cara al primer dia festiu de Setmana Santa, el Diumenge de Rams, s'espera un cel més clar amb sol i alguns intervals de núvols. En qualsevol cas, durant la primera meitat de la jornada seran probables les precipitacions al Pirineu, al litoral i al prelitoral.
Mentrestant, les temperatures mínimes mantindran valors similars als dels dies passats, però les màximes podrien ser lleugerament més baixes. Per tant, la setmana acabarà amb fred.
Avisos de nivell taronja
La cota de neu podria anar pujant dels 300 i 500 metres als 600 i 800 metres, amb acumulacions significatives a la Vall d'Aran. El vent podria arribar amb ratxes molt fortes al Pirineu, Prepirineu i a les províncies de Girona i Tarragona, sense descartar ratxes huracanades a cotes altes del Pirineu i algun probable torb.
Per això, el Meteocat i l'Aemet han activat avisos de fins a nivell taronja per neu i vent a Lleida, i per vent i temporal marítim a Girona i Tarragona.
