Seguretat viària
Un 64% més de reincidents detinguts a les autopistes
Els Mossos despleguen el pla Kanpai contra la multireincidència a les vies ràpides catalanes, en què el 2025 es van registrar 4.000 delictes. Els agents se centren a detenir lladres que es dediquen a robar aprofitant distraccions en àrees de servei, benzineres i vorals.
Germán González
Els Mossos d’Esquadra han constatat que la multireincidència no se centra únicament en entorns urbans. Hi ha delinqüents actius amb risc de persistència (DARP), tal com defineix ara la policia catalana aquests criminals, que també operen a la xarxa viària catalana aprofitant l’increment de vehicles, tant turismes com camions o autocars. Per aquesta raó, des de principis d’any els Mossos apliquen el pla Kanpai, de lluita contra aquesta mena de criminals, a les autopistes.
L’any passat a les vies ràpides catalanes es van registrar 4.000 delictes, un 85% dels quals van tenir lloc a l’AP-7. En els dos primers mesos del 2026, la pressió dels Mossos a la xarxa viària catalana s’ha saldat amb un increment del 64% (de 25 a 41) de les detencions a les autopistes en comparació amb el mateix període del 2025. A més, han descendit un 37% els delictes denunciats (de 622 a 394), han baixat un 46,8% els incidents (de 1.268 a 674), han pujat un 171% les identificacions de vehicles (de 860 a 2.327) i s’han enfilat un 148% les identificacions de persones (de 1.037 a 2.568).
De fet, ahir els Mossos van desplegar 300 agents en el marc del pla Kanpai al llarg dels 344 quilòmetres de l’AP-7 i les connexions amb altres vies, com l’A-2, C-32 i C-25, just el dia que començava l’operació sortida per Setmana Santa. Els agents buscaven lladres que es dediquen a robar i furtar aprofitant distraccions. L’intendent Txema Montero, cap de la Divisió de Trànsit de la Comissaria General de Mobilitat de Mossos, va destacar que aquests delinqüents solen actuar en grup per fer aturar turistes al voral i, després de distreure’ls, emportar-se bosses amb joies i diners que siguin al cotxe. També solen operar en àrees de servei i benzineres amb un modus operandi similar per robar a l’interior dels vehicles.
En aquest dispositiu, els agents van identificar 181 sospitosos, que sumen 162 antecedents, i 151 vehicles. Alhora, es van detenir tres persones, que tenen 27 antecedents, i es va intervenir el cotxe en què circulaven. A més, ahir a la matinada els agents van impedir el robatori de la càrrega d’un camió a l’Àrea de Servei del Montseny, a l’AP-7. Els Mossos van ser alertats que es produïa l’assalt i gairebé tots els sospitosos van abandonar una furgoneta i dos vehicles d’alta gamma abans de sortir corrents camps a través. Hi va haver un arrestat i es van recuperar 299 capses de sabates valorades en 15.000 euros.
Uniformats i de paisà
L’intendent Miquel Hueso, subcap de la Comissaria Superior Territorial de Mossos, va recordar que el pla està enfocat a la prevenció de delictes i la detenció de delinqüents. Així, nombroses patrulles uniformades van rastrejar l’AP-7 i vies ràpides pròximes mentre agents de paisà es dedicaven a localitzar sospitosos. També van tenir el suport d’unitats aèries i amb personal de vigilància de matrícules del sistema Lectio en un dispositiu coordinat des de la seu policial d’Egara. L’intendent va remarcar que l’objectiu és que l’AP-7 sigui un espai segur per a conductors i transportistes. Igualment va recordar que les actuacions fetes ahir permeten crear intel·ligència policial que després es pot aplicar en altres investigacions.
