Incentiu turístic
Barcelona prorroga el 2026 l’obertura comercial en dies festius del maig al setembre
L’acord que permet aixecar la persiana en zones de gran afluència turística es manté igual al no haver-hi consens per introduir canvis com demanaven els eixos cèntrics
L’any passat el sector més beneficiat va ser la moda i calçat, i la despesa amb targeta de crèdit va augmentar un 8,4%
La Boqueria de Barcelona rebutja per votació obrir els diumenges de temporada alta
El comerç del centre de Barcelona reobre la batalla per ampliar els diumenges d’obertura
Patricia Castán
El 17 de maig Barcelona obrirà la veda de l’obertura comercial en diumenges i dies festius a les considerades zones de gran afluència turística (ZGAT) fins a mitjans de setembre. És a dir, que prorrogarà l’acord sectorial que en els últims anys ha acotat l’activitat a aquell període per aprofitar el volum de turistes de temporada alta. El pacte de quatre anys va finalitzar el 2025, però al no haver-se arribat a cap altre de nou per ampliar-lo –com defensaven els eixos més cèntrics– l’Ajuntament reedita la mateixa fórmula aquest 2026 i deixa per al següent mandat municipal qualsevol modificació.
L’estiu passat l’associació que representa els esmentats eixos, Barcelona Oberta, va posar sobre la taula la reivindicació d’ampliar les dates d’obertura (de Setmana Santa a Tots Sants, fins a vuit mesos), tot i que la patronal dels eixos de barri, Barcelona Comerç, així com els sindicats, s’hi van oposarrotundament. Enmig d’aquest desacord d’interessos, tot i que inicialment s’havia de renegociar un nou pla per al 2026, una sentència del Tribunal Constitucional sobre la llei catalana de Comerç va derivar en l’opció de pròrroga automàtica de la mesura. D’aquesta manera, es mantindria el calendari actual de meitat de maig a meitat de setembre si l’ajuntament no optava per decidir el contrari en plenari i portar-lo a ratificar la Generalitat.
Peròel consistori ha optat sempre pel pacte sectorial. Per això, el 12 març passat es va reunir amb totes les parts implicades (les esmentades més PIMEC Comerç, Foment del Treball, i tot i que ANGED –grans empreses de distribució– no hi va poder acudir sí que va estar informada), així com els sindicats per abordar el tema. La tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica de l’ajuntament, Raquel Gil, explica a EL PERIÓDICO que al «no haver-hi acord alternatiu, l’actual era l’únic possible en aquest moment», ja que va ser fruit del consens del 2022. El model de quatre mesos en temporada alta tornarà, per tant, aquest any. «No podem prioritzar uns interessos sobretot», afegeix. Gil gestaca que ha tingut «efectes positius», com una reactivació econòmica més gran del centre de la ciutat sense haver afectat el comerç dels barris.
Per al pròxim mandat
La regidora assenyala que qualsevol modificació haurà d’esperar ja al pròxim mandat, el 2027, si els afectats acostessin posicions. No sembla fàcil, perquè al centre de Barcelona la voluntat és de liberalització de l’activitat per aprofitar l’impuls turístic de la ciutat com a destinació de cap de setmana i les compres impulsives més enllà de la primavera-estiu, mentre que el comerç de barri considera que ja ha fet bastantes concessions i que el període d’obertures nadalenques ja eleva prou la quota de dies festius amb botigues obertes. Es pot recordar que el petit comerç i no franquiciat podria obrir qualsevol diumenge, tot i que l’obertura autoritzada en zones ZGAT del maig al setembre apunta a la demanda de grans superfícies i cadenes.
En essència, la fórmula pactada del quadrimestre continuat impedeix la liberalització general com en altres municipis turístics i va acabar amb anteriors acords que fixaven dates soltes que provocaven gran confusió entre els visitants compradors.
Malgrat que la pròrroga que s’aplicarà aquest any sigui automàtica, l’ajuntament formalitzarà «una nova firma de l’Acord Social vigent fins al 2026, per donar seguretat als sindicats. Aquesta peça és essencial perquè reitera que els treballadors del sector estiguin emparats per la voluntarietat i per compensacions econòmiques i drets al descans de qualitat (també en cap de setmana). També que s’integri als seus convenis col·lectius.
Dades i balanç
El consistori ha analitzat dades per veure l ’ impacte de les obertures en els últims anys, a les quals ha tingut accés aquest diari. Alguns són poc concloents perquè hi intervenen diferents factors. Per exemple, la despesa amb targetes de crèdit va augmentar l’any passat un 8,4 % en l’esmentat període, però també cal tenir en compte el creixent augment d’aquestes en detriment de l’efectiu.
Per sectors, la variació més acusada de la despesa del període ZGAT respecte a altres mesos va ser al sector del vestit, calçat i moda (amb un augment del 191,3%), seguit per cultura, lleure i esport (33,9% més) i tecnologia (25,9%), tot i que aquestes dades no apunten només als dies festius.
L’ajuntament destaca que l’any passat, entre el 15 de maig i el 15 de setembre, l’ índex de recuperació comercial de la ciutat (elaborat partint de les vendes amb datàfon) es va situar en 135,4 (prenent com a base que la dada del 2019 fos igual a 100). El que vol dir que després de la pandèmia es va produir un període de recuperació del consum intens entre 2022 i 2024, tot i que el 2025 l’increment va ser lleuger, cap a l’estabilització.
Quant a contractació, en aquest quadrimestre les dades estan estabilitzades des del 2023. Les afiliacions a la Seguretat Social van ser 85.846 el 2025 (lleugerament per sota de l’any anterior). Però segons l’estadística obtinguda per la Gerència de Promoció Econòmica, de maig a agost del 2025 es van firmar 22.514 contractes en l’àmbit del comerç minorista. De manera que la contractació indefinida al sector ha crescut un 150% des del 2021 i suposa més del 55% de la total. Però la tendència no es dona sol a la zona ZGAT, ja que és fruit de la reforma laboral del 2022.
Quant a l’ opinió dels comerciants, que ja va avançar fa uns mesos EL PERIÓDICO amb dades fins al 2024, el 35-40% d’establiments de les zones turístiques d’obertura van obrir aquell any, tot i que a Ciutat Vella van ser el 58,6%. Més de la meitat opten per redistribuir l’horari del personal per poder aixecar la persiana en dies festius. Tot i que el 60% del comerç de la ciutat està en desacord amb l’obertura, la tendència és que creixin les veus favorables a la llibertat horària, fins a representar gairebé la meitat del sector.
Les zones d’obertura aglutinen gairebé el 90% dels allotjaments turístics
Els eixos inclosos en l’anomenada ZGAT inclouen tots els barris de Ciutat Vella i l’Eixample, així com les zones més turístiques de Sants-Montjuïc, de les Corts, de Sarrià-Sant Gervasi, de Gràcia, d’Horta-Guinardó i de Sant Martí. En conjunt suposa una superfície de 2.605 hectàrees (25,6% de la ciutat) que concentra el 88,8% dels allotjaments turístics de Barcelona. En aquest territori d’obertura comercial extraordinària de mitjans de maig a mitjans de setembre es concentren 36.452 locals en planta baixa (el 61,9% del total).
