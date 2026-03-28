HABITATGE
BCN obre la via per limitar lloguers de temporada i ‘colivings’
Jordi Ribalaygue
L’Ajuntament de Barcelona ha obert aquest divendres una via per limitar els lloguers de temporada en domicilis de la ciutat i els colivings, un format d’arrendament d’habitacions en edificis amb serveis compartits a preus elevats, dirigit abans que res a gent de passada per la capital. Dos dies després de frenar-se la primera temptativa de desnonament al bloc de ‘coliving’ del carrer Sant Agustí, el PSC, Barcelona en Comú i ERC s’han posat d’acord per concedir l’aprovació provisional a una modificació del Pla General Metropolità –el codi essencial des del 1976 de l’urbanisme de la ciutat i el seu entorn– per regular que l’ús preferent de la vivenda a l’urbs sigui el de "residència habitual i permanent per a les persones que viuen a la ciutat", preveient condicions i limitacions a què s’escapin d’aquest marc. Junts, PP i Vox s’hi han oposat.
El compromís adquirit en el ple municipal és un pas previ abans de redactar un pla especial per restringir els lloguers de temporada, una modalitat que el govern municipal afirma que ha crescut en els últims mesos amb la intenció d’escapar-se de la limitació dels preus del lloguer. "Hi ha llogaters que busquen un lloguer permanent i no se’ls ofereix altra cosa que el lloguer de temporada", va emfatitzar la tinenta d’alcaldia d’Urbanisme, Laia Bonet.
"Accessible i assequible"
El compromís adquirit en el ple municipal és un pas previ abans de redactar un pla especial per restringir els lloguers de temporada, una modalitat que el govern municipal afirma que ha crescut en els últims mesos amb la intenció fraudulenta d’escapar-se de la limitació dels preus del lloguer. "Hi ha llogaters que busquen un lloguer permanent i no se’ls ofereix cap altra cosa que el lloguer de temporada", ha emfatitzat la tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Laia Bonet. La revisió del planejament pretén "protegir l’ús de vivenda habitual i permanent" a Barcelona i que "la vivenda a la ciutat arribi a ser més acessible i assequible per als residents, protegint el dret a la vivenda", segons plasma el document que ha concitat el suport de les formacions d’esquerra del consistori. El text diu que "es podran prohibir, condicionar o sotmetre a restriccions tant la implantació o la substitució d’usos diferents de l’ús de la vivenda habitual i permanent, inclosos també l’ús temporal parcial o total de la vivenda i l’ús de vivenda secundària o segona residència" a determinades zones de la ciutat. L’executiu municipal ha aclarit després que la regulació que vol traslladar a un reglament se circumscriu al lloguer de temporada.
