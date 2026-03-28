Previsió meteorològica
Catalunya eleva l’alerta per fort vent davant la previsió de ratxes de més de 140 km/h aquest diumenge
Protecció Civil demana prudència i especial cura en les activitats a l’aire lliure en les pròximes hores
Jordi Grífol
Davant la previsió de fortes ratxes de vent de més de 90 km/h en molts punts de Catalunya aquest diumenge, especialment a la meitat nord i est, i de més de 140 km/h al Pirineu, on hi haurà torb, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha elevat a alerta taronja l’avís per vent. Per la seva banda, l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha emès un avís vermell per vent huracanat aquest diumenge al Pirineu de Girona i el Prepirineu de Barcelona. Les ràfegues de tramuntana podran ser especialment virulentes a l’Empordà i en cotes altes del Ripollès, el Berguedà i el Solsonès, i superar fins i tot els 140 km/h.
El pla Ventcat està activat ja aquest dissabte, amb avisos per vent a tota la franja del Pirineu, per neu a la Vall d’Aran i per temporal marítim a la costa de l’Empordà, amb la qual cosa Protecció Civil demana prudència i especial cura en les activitats a l’aire lliure en les pròximes hores. «Hi ha un perill extraordinari de caiguda de branques i arbres. I en alta muntanya, la sensació tèrmica serà molt baixa», ha assenyalat l’Agència Estatal de Meteorologia de cara a diumenge.
Baixada de la cota de neu i onatge
La massa d’aire polar que s’espera que arribi a la península Ibèrica a partir d’aquest diumenge anirà acompanyada d’una baixada clara de la cota de neu fins als 600 metres al Pirineu Occidental i d’onades que poden superar els 2,5 metres (marejada) a la Costa Brava. «Som davant una nova situació de nord com la de fa 15 dies, però sembla que no tindrà la mateixa intensitat», ha assenyalat la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, en declaracions a l’ACN.
«Demà diumenge tindrem un dia de fort vent generalitzat de component nord; un episodi que s’iniciarà de matinada i s’allargarà fins al vespre», ha explicat Solé, que ha assenyalat que es poden registrar ratxes de vent de 70-80 km/h en zones menys habituals, com la Garrotxa, la Selva, el Gironès, el Vallès o en algunes comarques de Ponent i de la Catalunya Central. A les cotes altes del Pirineu, el temporal de vent anirà acompanyat d’un brusc descens de la temperatura i del fenomen del torb, que reduirà notablement la visibilitat i pot dificultar la mobilitat. «Cal anar molt amb compte amb les activitats de muntanya, estar ben informat i desistir de fer excursions en cas de qualsevol dubte», ha insistit la subdirectora de Protecció Civil.
Solé ha avançat que no està previst l’enviament de cap missatge ES-Alert pel vendaval, però que estaran atents a qualsevol canvi de la situació meteorològica. «En aquests moments estem en nivells d’alerta de 4 sobre 6 a diverses comarques, i fa 15 dies l’alerta era de 5 sobre 6», ha puntualitzat la subdirectora de Protecció Civil.
«Hem d’anar seguint-ho. Si hi hagués aquest increment de la probabilitat del risc de vendavals, evidentment demanaríem a la població aquestes mesures d’autoprotecció», ha volgut deixar clar Solé. «Cal tenir clar que diumenge hi haurà una combinació de tres fenòmens com el vent, l’onatge i la neu, i que serà un dia de vigilància intensa respecte a la meteorologia», ha recalcat la subdirectora de Protecció Civil.
Més de 10 centímetres de neu per sobre dels 900 metres
A més del temporal de tramuntana, Protecció Civil també ha emès una prealerta del pla Neucat davant la previsió de nevades intenses al vessant nord del Pirineu, especialment a la Vall d’Aran i al nord del Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça. Es podran acumular gruixos superiors als 10 centímetres per sobre dels 900 metres, amb acumulacions que poden arribar als 30 o 40 centímetres en cotes altes. La cota de neu baixarà progressivament dels 1.400 metres fins als 600 metres.
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Òrrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Accident crític a la C-55: un cotxe dona tres voltes de campana i acaba bolcat en un camp
- Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- El petit poble del Pirineu que ha aconseguit atreure 35 nous veïns amb habitatge públic i acords amb propietaris privats: gairebé 200 habitants i un alcalde compromès
- Una operació sortida amb tancament d'accessos a poblacions de la C-16 i la limitació dels vehicles pesants a l'A-2
- La pastisseria d'Igualada amb dolços centenaris i que estrena una recepta nova de croissant cada mes de l'any