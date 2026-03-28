Entrevista
David Bondia: «Barcelona paga 4.000 euros al mes per allotjar una família que potser va ser desnonada per no pagar un lloguer de 800»
El defensor dels barcelonins fa balanç dels seus cinc anys en el càrrec, que vol reeditar fins al 2031
El Síndic intervé per frenar el desnonament de veïns del bloc Sant Agustí, comprat per un fons d’inversió
L’actual Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, es presenta a la reelecció
Toni Sust
Fa un lustre que és Síndic de Greuges de Barcelona, ¿està la ciutat una mica millor gràcies a vostè?
[Riu] Hem fet coses molt importants i les hem valorat. No és només fer resolucions, és fer seguiment d’aquestes resolucions. Som de les poques institucions que fem aquest seguiment. De totes les nostres recomanacions, entre el 70% i el 80% són implementades per l’Ajuntament de Barcelona. Nosaltres canviem un element: no treballem per temes, sinó per l’afectació de drets. Abans, si entrava una queixa sobre un contenidor anava a qui portava neteja, quan això pot afectar la salut, soroll i mobilitat. I ara hi ha resolucions que passen per diferents mans, per diferents assessors. Per exemple, ens va arribar una queixa pel turisme a la Sagrada Família. Nosaltres no som competents per dir turisme, sí o turisme, no, però sí que podem abordar com afecta els drets de proximitat dels veïns: ocupació de l’espai públic, neteja, vivenda, soroll.
Va crear vostè una comissió de reparació per abusos sexuals.
Crec que és el més important que hem fet en la sindicatura. Era una comissió per a l’escola Barcelona, on treballava Albert Benaiges, i el que decidim és no tancar la comissió. Va venir gent per altres abusos, la tenim oberta per a altres casos.
El seu mandat ha destacat sobretot per les mediacions. Potser la més coneguda ha sigut la de la Casa Orsola.
Han sigut moltes. Nosaltres partim que Barcelona té reptes i problemes, i busquem solucions. Abordar-ho tot com a conflicte pressuposa que al final hi hagi un guanyador i un perdedor, i volem abordar els problemes amb solucions. A la ronda de Sant Antoni, amb la llosa, vam fer propostes de dinamització mentre es decidia el projecte urbanístic. I es va dinamitzar l’espai amb jocs i altres elements. També intervenim en el cas de l’Hotel Aristol, alberg per a toxicòmans que va provocar queixes dels veïns perquè no sabien què es faria exactament. Creem una comissió de seguiment i ha funcionat molt bé. En tema de cementiris hem fet diverses mediacions: van buidar un nínxol i van llançar els ossos a una fossa comuna sense avisar la família. Per impagament. Però potser hi ha gent que no sap que s’ha de pagar. En aquest cas aconseguim que Cementiris de Barcelona contractés una antropòloga forense perquè busqués els ossos a la fossa comuna.
¿I els va trobar?
No sabem si els van trobar, és confidencial, però la família va quedar molt agraïda. També vam mediar, en efecte, a la Casa Orsola, i a Vallcarca, on 30 persones ocupaven vivenda pública i el govern municipal i els Comuns van pactar que nosaltres buscéssim solucions habitacionals per a persones en situació de vulnerabilitat econòmica i social. Vam veure que a Vallcarca hi havia 28 persones en aquesta situació, dels quals 14 han acceptat pisos, en diferents punts i la resta no, però crec que acabaran acceptant. Va ser una mediació decisiva. I també hem intervingut en el cas més recent, el de Sant Agustí.
Que no sabem com acabarà.
Esperem que acabi bé.
En aquest cas i en altres futurs, ¿creu que l’ajuntament ha de comprar l’edifici, com en el cas d’Orsola?
És més complex que això. El cas Orsola és una actuació puntual i imaginativa.
Pagant un sobrepreu.
Pagant un sobrepreu, sí. I veient el conflicte social que s’havia creat, i veient el de Sant Agustí nosaltres ja ens pronunciem el 2024, quan vam avisar l’ajuntament que s’estaven fent rehabilitacions amb un assabentat d’obres, quan eren obres majors (que requereixen altres permisos). Es van posar sancions petites fins que la Generalitat s’ha posat les piles. No és només comprar edificis. ¿Què passarà amb Sant Agustí? No ho sé. He parlat amb la propietat i hi haurà reunions.
El problema de la vivenda afecta gairebé totes les classes socials, tot i que de manera diferent. La classe mitjana no troba pisos per als seus fills i els barcelonins amb menys recursos es barallen per amuntegar-se en habitacions que costen 400 o 500 euros. ¿Quina solució el veu? El parc municipal de vivenda ha crescut però és insuficient.
Correspon a les administracions establir límits de lloguer i qüestions com aquesta. Nosaltres podem entrar al parc públic, que ha crescut però no ho ha fet al mateix ritme la gestió d’aquestes vivendes: tenim moltes queixes. Es necessita més personal per a la gestió. Quan els pisos ja estan adjudicats, se’n va molt lent amb les reparacions, amb el manteniment. La bossa de pisos de lloguer social s’ha de gestionar bé, amb més personal. D’altra banda, això dels allotjaments temporals d’urgència no es fa bé. Vam fer una actuació per això. Barcelona paga 4.000 euros mensuals per l’allotjament d’una família que potser ha sigut desnonada per no pagar un lloguer de 800 euros. I és un operador turístic qui porta l’allotjament. Instem l’ajuntament a crear un fons metropolità per gestionar això. Tindria més sentit avançar diners perquè les famílies paguin el lloguer. Seria diners públics que van a un privat, però també ho és l’operador turístic.
Una altra qüestió, potser la més greu a la ciutat, és el sensellarisme, també està molt relacionada amb la dificultat d’accés a la vivenda. El número va creixent. Hi ha 5.000 persones sense llar a Barcelona de les quals 3.000 pernocten al carrer.
De les 10 propostes de millora del nostre informe anual, la primera és sobre sensellarisme. L’ajuntament ha augmentat els recursos que destina a aquesta qüestió, habitacionals i econòmics, però cada vegada hi ha més gent al carrer. Hi ha por de fer-ho bé per l’efecte crida, però nosaltres parlem de l’efecte mirall: fem-ho bé per poder replicar-ho en altres llocs. La nostra idea és un projecte pilot que es diu Pla Zero Carrer, que tenim gairebé afinat, que hem presentat als grups i l’alcalde, en el qual intervé l’administració, les entitats socials –Arrels, ECAS, Hàbitat 3– i el sector econòmic –Fundació La Caixa, Pimec–, perquè hem d’anar tots alineats. La nostra proposta és fer un projecte pilot en un barri de Barcelona i en un altre d’una localitat de l’Àrea Metropolitana. Una altra qüestió: molta de la gent que viu al carrer podria optar a la Renda Garantida. Són 700 euros mensuals. Tres persones que visquin soles al carrer podrien sumar tres rendes i amb aquests 2100 euros trobar una vivenda. No és tant augmentar la inversió com redistribuir-la. I un altre element: tenim un mapatge de pisos buits a Catalunya. Molts pobles perden població.
¿I la gent sensellar podria anar-se’n de Barcelona a aquestes localitats?
Podrien desenvolupar-se allà projectes de vida, temes ocupacionals. Volem executar el nostre projecte pilot en 18 mesos.
Un altre dels seus fronts és el de les terrasses, protegir els veïns de les seves molèsties, però la justícia acaba de tombar la limitació d’horari als carrers de Blai i Blesa.
No estem en contra de les terrasses, i no són totes les que incompleixen les normes. Nosaltres proposem que s’apliquin els mecanismes sancionadors quan s’incompleixin horaris o se superi l’espai permès. Seria molt més fàcil així reduir el soroll. I no només són necessàries més sancions, també que es paguin.
Va coincidir dos anys amb Colau i tres amb Collboni. ¿S’ha sentit recolzat pels alcaldes?
Sí. Pels dos per igual. Sabem que el nostre paper de vegades no els agrada.
Ha dit vostè ja que es torna a presentar a la reelecció, pot optar a un altre mandat de cinc anys, que seria l’últim.
Tinc ganes i em queden moltes coses per fer. Soc president de la xarxa internacional d’ombudsman de ciutats, ens copien el model, transformador. Vam començar parlant del dret a la ciutat. El govern de Barcelona parla del dret a quedar-se a la ciutat. Nosaltres diem que cal parlar del dret a viure bé a la ciutat.
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Òrrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Accident crític a la C-55: un cotxe dona tres voltes de campana i acaba bolcat en un camp
- Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- El petit poble del Pirineu que ha aconseguit atreure 35 nous veïns amb habitatge públic i acords amb propietaris privats: gairebé 200 habitants i un alcalde compromès
- Una operació sortida amb tancament d'accessos a poblacions de la C-16 i la limitació dels vehicles pesants a l'A-2
- La pastisseria d'Igualada amb dolços centenaris i que estrena una recepta nova de croissant cada mes de l'any