Els pediatres van culpar una sonda d’orina dels hematomes genitals
Els sanitaris del CAP de Roger de Flor, de Sant Joan de Déu i de Sant Pau, en una primera visita, van donar crèdit a la versió dels progenitors.
Beatriz Pérez
Els pediatres i infermeres de l’Hospital Sant Joan de Déu, el CAP Roger de Flor i de l’Hospital de Sant Pau que van atendre el nadó maltractat presumptament pels pares van atribuir els hematomes que el petit presentava a la zona genital a una sonda d’orina que li van posar l’1 de març a l’Hospital del Mar, segons fonts pròximes a la investigació. Aquests metges no van donar l’alarma, tot i que el protocol d’actuació davant un possible cas de violència infantil marca que els hematomes a orelles, coll, galtes, natges o genitals són motiu de màxima alerta. Al contrari, els forenses i els pèrits del cas van descartar que els hematomes fossin compatibles amb la col·locació d’una bossa d’orina i, després d’un exhaustiu examen, van determinar que el nadó presentava ferides antigues. Van descartar també que patís algun tipus de malaltia que pogués provocar-li fractures i lesions.
El nadó va arribar a l’Hospital Vall d’Hebron, centre de referència en abús infantil, el 16 de març, derivat de l’Hospital de Sant Pau, que va donar l’alarma. Amb poques setmanes de vida, el nadó va presentar diversos quadres clínics, alguns dels quals solen ser habituals en nounats. Però d’altres, com els hematomes, no ho són tant. Entre l’1 de març i el 16 de març, el nen va visitar tres hospitals i un centre de salut cinc vegades. Va ser visitat per diferents pediatres i infermeres, que no van veure signes d’un possible maltractament físic i sexual.
Així, l’1 de març els pares el van portar a l’Hospital del Mar per un episodi de tos i vòmits. Pensant que l’origen del malestar podia ser bacterià, el metge li va col·locar una bossa per recollir l’orina i fer un estudi a posteriori. Aquesta bossa se li va subjectar a la cama esquerra amb esparadrap.
La segona visita va ser el 7 de març, quan els pares van acudir a Sant Joan de Déu perquè el nen presentava febrícula i plorava molt. El nadó tenia hematomes a la zona genital, segons diverses fonts, i els pares van adduir que es devia a la bossa d’orina que li havien col·locat sis dies abans al mar. Els pediatres de Sant Joan de Déu van consultar la història clínica del nen i els hematomes els van semblar compatibles amb la col·locació de la bossa. Van aconseguir abaixar-li la febre i el nen va tornar a casa.
Primera sospita
La tercera visita es va produir només tres dies després, el 10 de març. Els pares van anar al CAP Roger de Flor perquè el nen plorava molt. Els sanitaris van preguntar per les marques i els hematomes. Com a Sant Joan de Déu, van donar per bona la versió dels progenitors i van derivar, aquell mateix dia, el petit a Sant Pau per a unes proves de coagulació. Allà els doctors, igual com els dels altres centres, van destacar els hematomes, però el nen va tornar a casa després de l’estudi hematològic. El 16 de març, els pares van visitar de nou Sant Pau perquè el nen tenia immòbil la cama dreta per una fractura de fèmur. Els metges van començar a sospitar, van separar el nen dels pares i van derivar el petit a la Vall d’Hebron, on va ser traslladat en ambulància i va ingressar a l’uci. El 18 de març, els Mossos van detenir els pares i el 20 el jutge va acordar la presó per a tots dos per un presumpte delicte de maltractament continuat, agressió sexual amb penetració i lesions, i els va retirar la custòdia.
