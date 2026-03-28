Transport públic
L’Abonament Únic simplifica i abarateix la mobilitat ferroviària
El títol permet viatjar il·limitadament per la xarxa de Rodalies i Mitjana Distància, amb què Renfe va transportar 481 milions de viatgers el 2025. Costa 60 euros mensuals, 30 euros per als de menys de 26 anys.
Jordi Grífol
Els trens de Rodalies i Mitjana Distància van transportar 481 milions de viatgers aquest 2025, el 91% del total en tots els serveis que opera Renfe. El ferrocarril convencional, en una tendència que es manté any rere any, demostra que és essencial per connectar i vertebrar Espanya de manera sostenible. Uns serveis que s’han vist reforçats amb el llançament de l’Abonament Únic, que permet viatjar d’una manera il·limitada per qualsevol xarxa de Rodalies, Mitjana Distància i els autobusos de la xarxa estatal per 60 euros mensuals, 30 euros per als menors de 26 anys.
"Neix amb un objectiu clar: fer més fàcil, sostenible i inclusiu el transport, a fi de reforçar el dret a la mobilitat, en la línia dels models europeus més avançats". Així expliquen a Renfe aquesta iniciativa que canvia la manera de viatjar en el dia a dia a l’unificar en un sol títol uns serveis amb alta demanda. En total, Renfe ofereix prop d’1,3 milions de places diàries a la seva àmplia xarxa de Rodalies i Mitjana Distància a tot Espanya; gairebé 500 milions de places de trens a l’any que connecten milers de localitats i que, per a milions de persones, representen un accés directe i assequible al lloc de treball, a escoles i a universitats o a centres mèdics, entre altres serveis essencials.
En aquest context, l’Abonament Únic marca un punt d’inflexió en la mobilitat quotidiana a Espanya pel fet de ser una eina estratègica per democratitzar i reforçar el dret a la mobilitat i la connectivitat entre territoris, apunten a Renfe. Precisament, com que el ferrocarril convencional és "la columna vertebral de la mobilitat a Espanya", aquesta iniciativa és rellevant per l’impacte que té en la cohesió territorial i la sostenibilitat: "Una mesura que simplifica i abarateix la mobilitat de milions de persones alhora que accelera la transició cap a un transport públic més net i eficient".
Es tracta d’un abonament personal i intransferible que permet viatjar sense límit durant 30 dies en autobusos estatals i trens de Rodalies i Mitjana Distància. També hi estan inclosos alguns serveis Avant: entre Ourense i la Corunya, Madrid i Salamanca, Alacant i Múrcia, i l’Avant Exprés entre Barcelona i Tortosa. Està disponible a les taquilles, màquines autovenda i les webs i apps dels operadors.
Facilita la planificació
Qualificat d’important primer pas, els primers senyals des que va entrar en vigor l’abonament apunten que la mesura "facilita la planificació quotidiana i la combinació dels mitjans de transport", especialment en entorns amb dependència del transport públic per accedir a serveis essencials. A més, des de Renfe expliquen que l’abonament "ha despertat interès, especialment entre els qui fan desplaçaments recurrents i valoren la senzillesa d’un títol integrat". L’oferta del bitllet "s’anirà ampliant a mesura que s’hi incorporin més serveis de transport públic" com els busos i tramvies urbans.
Per evitar les reserves fantasma, quan els usuaris reserven les places i després no es presenten al viatge, aquests viatges il·limitats tenen unes normes, com ara que en autobusos només es permet una reserva per sentit i dia (fins a dues en cas de trajectes de curta durada) o que a Mitjana Distància no es poden fer més de quatre viatges d’anada o tornada amb reserva de plaça el mateix dia.
Comparat amb l’automòbil, les emissions de CO2 dels trens de Renfe són fins a 35 vegades inferiors, 3,79 grams per unitat de transport, d’acord amb les dades de l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic. Una xifra que representa el mínim històric d’emissions assolit per la companyia, amb una reducció del 89% respecte al 2005. Els dos últims anys, Renfe ha aconseguit disminuir en un 20% la seva petjada de carboni i el tren s’erigeix com el transport terrestre més eficient energèticament i amb menys emissions de CO2 per passatger transportat.
Modernització de la flota
En un context de transició ecològica, els serveis de Rodalies i Mitjana Distància constitueixen "una eina fonamental per reduir l’ús del vehicle privat, disminuir la congestió en àrees metropolitanes i avançar cap a un model de mobilitat multimodal, amb el tren com a eix articulador". A més, "el seu impacte és especialment rellevant en municipis mitjans i petits", on ajuda a vertebrar el territori, a evitar situacions d’aïllament i a frenar la despoblació.
Més del 90% dels quilòmetres recorreguts pels trens de Renfe es fan mitjançant trens elèctrics amb energia 100% renovable, una fita que els permet tenir el certificat Carboni Neutre d’Aenor. Per aconseguir reduir el consum energètic, ha sigut clau la modernització de la flota i la substitució progressiva del material dièsel per trens elèctrics, així com els sistemes de conducció eficient, que permeten optimitzar el consum energètic en cada trajecte.
La companyia espanyola ha incrementat la inversió en la compra de trens significativament des del 2020, i ha adquirit 432 trens des d’aleshores. El contracte per a la nova flota de Rodalies i de Mitjana Distància, adjudicat el 2021 i ampliat posteriorment, supera 3.500 milions d’euros, incloent-hi recanvis inicials i manteniment. A partir d’aquest any, s’incorporaran de manera continuada noves unitats, per garantir una millora progressiva de la flota i del servei.
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Orrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- L'adolescència de Rosalía en aquest poble de la Catalunya central: 'Anava en cotxes tunejats i escoltava Camarón
- Una nova proposta per connectar el Bages i Barcelona en tren
- Una operació sortida amb tancament d'accessos a poblacions de la C-16 i la limitació dels vehicles pesants a l'A-2