Subministraments
La licitació del gran contracte d’aigua de l’àrea de BCN entra a la fase final
Ahir es va tancar el termini per presentar la candidatura per concedir 1.000 milions per a vuit municipis, entre els quals Sant Cugat. L’AMB estipula condicions molt exigents per a l’adjudicació.
Veolia, Aqualia i Global Omnium són algunes de les empreses postulants
Les firmes han de tenir un volum de negoci de 56,2 milions en un dels 3 últims anys
Manuel Arenas
La licitació del gran contracte d’aigua de 1.000 milions per a vuit municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona entra en la fase definitiva. Ahir va acabar el termini perquè les empreses candidates presentessin la seva oferta per obtenir la concessió. Algunes postulants ja són conegudes, com ara Veolia, Aqualia o Global Omnium. La concessió aspira a posar fi a la situació anòmala amb contractes caducades des de fa anys en què es troben Sant Cugat del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Tiana, Sant Andreu de la Barca, Molins de Rei i Ripollet.
Les empreses competiran en un concurs públic amb condicions exigents com ara acreditar un volum de negoci en el millor exercici dels tres últims anys de 56,2 milions d’euros. O presentar una atractiva oferta econòmica dels preus d’inversions, factor que representarà gairebé un quart del total de 100 punts en joc repartits en dos blocs sotmesos a avaluació: un amb criteris a través de judici de valor i un altre mitjançant fórmules automatitzades, segons es desprèn del plec de clàusules jurídiques, econòmiques i administratives de la licitació.
Mesa de contractació
Les ofertes seran avaluades per la mesa de contractació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’Administració pública que licita i que percebrà 2 milions d’euros d’un cànon anual de l’adjudicatària. El bloc de criteris avaluables mitjançant fórmules serà el majoritari: implicarà fins a 51 punts dels 100 en joc en el concurs. Els continguts que més ponderen en aquest apartat seran les ofertes econòmiques de baixa de les empreses en els preus unitaris de les inversions (24 punts), el cost financer dels actius pendents d’amortitzar (10 punts) i despeses generals i benefici industrial previstes (un total de 6 punts).
Els altres 49 dependran dels anomenats criteris mitjançant judici de valor. Aquest bloc prioritza el pla d’explotació de serveis (23 punts) –control de qualitat de l’aigua o millora del balanç hidràulic–, el projecte d’organització i gestió del servei –tasques de manteniment de sistemes de proveïment d’aigua– (15 punts) i l’estructura organitzativa del personal del servei (8 punts).
La documentació de les ofertes per acreditar aquestes puntuacions s’haurà de repartir en tres sobres. El sobre A inclourà documentació general, com ara el document europeu únic de contractació o una declaració de submissió als tribunals espanyols. En un segon sobre, el B, hi anirà tota la documentació vinculada als criteris avaluables per un judici de valor. I serà el sobre C el que inclogui tota l’oferta econòmica i els altres documents que s’estudiaran d’una manera automatitzada.
Prèviament a la documentació de les ofertes, les licitadores hauran d’acreditar unes condicions mínimes tècniques i solvència. Per exemple, hauran de provar que el volum anual de negocis en el millor exercici dels tres últims acabats és de com a mínim 56,2 milions d’euros, l’equivalent a una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte calculat al dividir el valor estimat del contracte pel termini de 25 anys, inclosa la pròrroga prevista. També hauran de complir una de les dues condicions següents: haver prestat servei en un municipi de més de 90.000 habitants els últims tres anys o en dos de més de 45.000 habitants en aquell mateix termini.
Les ofertes seran estudiades per una mesa de contractació metropolitana amb una composició que també queda taxada en els plecs de la licitació. El president serà Miquel Comino (PSC), conseller metropolità delegat d’Habitatge de l’AMB i alcalde de Sant Vicenç dels Horts i, en la seva absència, el rellevaria Antonio Balmón (PSC), vicepresident executiu de l’AMB i alcalde de Cornellà de Llobregat. L’òrgan es completarà amb tres vocals: un secretari, Juan Antonio Pérez, una interventora, Silvia Rodríguez, i un vocal, Xavier Herranz. També hi serà present en qualitat de secretària Gemma Rodríguez, coordinadora general dels Serveis de Contractació de l’AMB.
El contracte que formalitzin AMB i l’empresa concessionària també disposarà d’un règim de penalitats per incompliments, que podran ser lleus (penalització entre el 0% i l’1% dels ingressos obtinguts per l’empresa en el seu últim exercici), greus (entre l’1% i 2%) i molt greus (entre el 2% i 4%). Entre els incompliments molt greus hi ha la falsificació de documentació, la desobediència a ordres urgents de l’AMB i el retard injustificat en la presentació de documents a l’AMB.
