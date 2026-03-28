Equipament cultural
Llum verda definitiva per al Museu Carmen Thyssen de BCN
La baronessa celebra que el PSC, Junts, el PP i Vox aprovin la modificació de planejament per permetre la reforma del palau Marcet i promet una col·lecció "singular".
«Cada vegada està més a prop el moment de l’obertura», ressalta la mecenes
Jordi Ribalaygue
L’Ajuntament de Barcelona va ratificar ahir l’aval decisiu perquè el Museu Carmen Thyssen s’instal·li al palau Marcet, a la cantonada del passeig de Gràcia amb la Gran Via. La votació del ple va repetir ahir el resultat que ja es va donar en la recent comissió d’urbanisme i, amb els mateixos arguments que llavors, el PSC, Junts, el PP i Vox van recolzar atorgar l’última aprovació que faltava del consistori a la modificació de planejament, que empara la reforma de l’antiga seu del cine Comedia per convertir-la en la pinacoteca. BComú i ERC s’hi van tornar a oposar. La impulsora del projecte, la baronessa Carmen Thyssen, va celebrar el resultat de la votació.
"Cada vegada està més a prop el moment en què el museu podrà obrir les portes", va declarar ahir la baronessa. La inauguració està prevista per al segon semestre del 2028; en tot cas, ahir no es van concretar dates per a l’inici d’obres o de l’obertura de l’equipament. Thyssen va confessar el seu anhel perquè el recinte s’estreni al més aviat possible.
"Serà el dia en què tothom podrà disfrutar d’una col·lecció molt singular que m’ha portat tant temps i dedicació reunir", va manifestar. Al seu torn, va augurar que el museu brindarà "una gran oportunitat" per gaudir "de l’art català i, sobretot, en un període tan emblemàtic com el modernisme".
A l’espera de la Generalitat
Thyssen i els altres impulsors del futur museu al passeig de Gràcia van voler fer pública la satisfacció que senten perquè el projecte avanci, que ara ja espera el vistiplau definitiu de la comissió d’urbanisme de la Generalitat. La baronessa s’ha aliat amb el fons Stoneweg per tirar endavant el projecte. El conseller delegat de la divisió cultural de Stoneweg, Joan Manuel Sevillano, va afirmar que el projecte ha fet un "gran pas" al rebre una nova llum verda ahir.
"Amb aquesta fita, estem una mica més a prop de convertir en realitat el museu Carmen Thyssen Barcelona", va observar Sevillano. Va esgrimir que el futur centre "representa una oportunitat única per enriquir i densificar el panorama cultural de la ciutat". A més a més, va afegir que el futur Thyssen ha de "consolidar Barcelona i Catalunya com a referents internacionals en l’art i la cultura".
Al seu torn, el CEO i cofundador de Stoneweg, Jaume Sabater, va expressar la "gran responsabilitat" que ara s’assumeix per crear el projecte. "Encara queda molta feina per fer", va dir.
El disseny de la reforma del palau Marcet, al qual s’adheriran noves plantes amb les quals guanyarà altura, s’ha confiat als despatxos d’arquitectes OUA i Casper Mueller Kneer (CMK).
OUA va ressaltar que falta "molt detall per acabar de perfilar i acordar entre tots plegats". CMK va assegurar que la remodelació és un "desafiament" que assumeix i va desitjar que "es converteixi en un edifici del qual la majoria dels barcelonins se sentin orgullosos".
