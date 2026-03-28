Nova longevitat
Aquests són els cinc gràfics que expliquen per què la gent més gran de 55 anys es consolida com a motor econòmic
Els sèniors són la generació amb més renda, estalvis i consum privat, paguen un 42% d’impostos i ajuden les seves famílies amb 1.680 euros de mitjana
El consum, estalvi i transferències cap a les seves famílies converteix les persones més grans de 55 anys en un «motor econòmic», conclou un estudi
Patricia Martín
Tradicionalment, les generacions entre els 30 i els 54 anys s’ha considerat la locomotora econòmica del país, però, a mesura que la piràmide poblacional es va invertint, amb menys naixements i una esperança de vida de rècord, va cobrant més protagonisme la generació silver, que en aquests moments representa el 34% de la població espanyola, si es comptabilitzen totes les persones més grans de 55 anys. L’estudi ‘L’economia sènior en els comptes de les llars espanyoles’ revela que és la cohort de població amb més renda i, per tant, que més consumeix, però també contribueix a la societat mitjançant el pagament d’impostos i les transferències internes entre les famílies.
Aquests són els cinc gràfics que demostren que, lluny de l’estereotip sobre que la vellesa és una etapa de dependència i malaltia, els més grans de 55 any són un nou motor econòmic:
En primer lloc, l’estudi xifra en 1,53 bilions d’euros els recursos totals de les llars, una xifra equivalent al 111% del PIB. De mitjana, cada persona gestiona 32.391 euros a l’any procedents de la feina, el capital, les prestacions i l’ús de serveis públics. Per edats, els més grans de 55 anys, un total de 16,7 milions de persones, concentren el 38,7% d’aquests recursos, una xifra molt similar a la del grup d’entre 30 i 54 anys (que arriba al 39,5%), on es concentren la majoria dels treballadors i ha sigut tradicionalment el tram amb més capacitat de generació d’ingressos i d’aportació al sistema. Els més grans de 55 ja se’ls acosten bastant en volum total de recursos.
En segon lloc, els sèniors són la generació amb més estalvis (amb un volum total de 73.578 milions d’euros) i, també, amb més capacitat de despesa, gràcies a una renda mitjana per persona de 36.816 euros, que inclou els ingressos laborals, les rendes de capital i les pensions. La renda mitjana és un 4,8% superior a la del grup d’entre 30 i 54 anys, per la qual cosa és la generació amb més poder adquisitiu, fonamentalment perquè vuit de cada deu tenen un habitatge en propietat i generalment lliure de càrregues hipotecàries.
El poder adquisitiu els permet ser a més la generació amb més consumprivat, xifrat per l’estudi en un total de 264.130 milions, cosa que suposa el 39,4% del total, superant la cohort d’entre 30 i 54 anys, que acapara el 36,9% del consum. «Consumeixen més del que els correspondria, ja que el seu pes demogràfic és del 34%», destaca Iñaki Ortega, conseller assessor del Centre d’Investigació Ageingnomics de Fundació Mapfre, que ha elaborat el treball juntament amb FEDEA. En concret, el consum mitjà de cada persona més gran de 55 anys és de 16.406 euros, cosa que suposa un 14,4% més del grup de mitjana edat i un 15,7% més que la mitjana del conjunt de la població.
Els sèniors són el grup etari que més diners rep en prestacions públiques, fonamentalment pensions, un total de 183.070 milions d’euros, però contribueixen al sosteniment de l’Estat a través d’impostos amb 138.173 milions. Si es té en compte la càrrega fiscal més les cotitzacions socials a la Seguretat Social, en concret aporten el 34,6%, davant el 55,9% del grup de 30 a 54 anys. Però si se n’inclouen les cotitzacions socials, el pes és més gran, ascendeix a un 42,7% dels impostos totals, un percentatge de nou superior al seu pes demogràfic.
Finalment, els més grans de 55 anys també contribueixen a finançar el consum i les despeses d’altres generacions, ja que «ajuden els seus familiars amb 1.680 euros de mitjana i un total de 27.046 en transferències internes a les llars.
