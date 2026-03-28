Traslladen de mòdul el pare del nadó maltractat a Barcelona després d’un incident amb altres interns
Està acusat de lesions molt greus, agressió sexual i maltractament habitual al menor
El nadó maltractat pels seus pares va passar per un CAP i tres hospitals abans d’arribar a la Vall d’Hebron
ACN
La direcció de Brians 1 ha canviat de mòdul el pare del nadó de sis setmanes maltractat a Barcelona després d’un incident amb altres interns, segons informa SER Catalunya i han confirmat a l’ACN fonts pròximes als treballadors penitenciaris.
Les mateixes fonts asseguren que l’home, en presó preventiva des de divendres passat, va ser reconegut per alguns interns i es va produir una agressió de baixa intensitat, que no ha provocat ferides. Els fets haurien ocorregut dijous passat i s’ha decidit traslladar-lo a un mòdul més tranquil.
El nadó de sis setmanes va ser presumptament maltractat pels seus pares, un home de 42 anys i una dona de 43, tots dos a presó acusats de lesions molt greus, agressió sexual i maltractament habitual al menor.
El petit es troba ingressat a l’uci neonatal de la Vall d’Hebron, hospital on treballava la seva mare, infermera a la planta de Traumatologia i on va néixer el nen. Segons va informar la consellera de Salut, Olga Pané, el nadó sobreviurà però li quedaran seqüeles derivades dels abusos. En concret, podria tenir danys neurològics i en altres òrgans corporals.
