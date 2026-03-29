Operació urbanística
Un acord entre Sant Adrià i Badalona aplana el desembarcament d’Inditex i el trasllat de l’hipermercat d’Alcampo
Les alcaldies de les dues ciutats segellen reclamar junts l’aval necessari de la Generalitat per a la mudança del centre comercial i propiciar així que s’instal·li el complex d’oficines de la firma tèxtil, amb què esperen obtenir beneficis mutus
CONTEXT | Inditex aspira a estrenar part del seu complex d’oficines a Sant Adrià el 2028 i acabar-lo el 2030
Jordi Ribalaygue
A Badalona i Sant Adrià els agermana alguna cosa més que el veïnat. Malgrat que la primera té sis vegades més població que la segona, les dues localitats guarden similituds i els uneixen llaços que les fonen com si fossin una sola ciutat al nord del riu Besòs. A més, comparteixen plans de futur que els seus respectius Ajuntaments consideren decisius per saldar deutes històrics que senten que l’àrea metropolitana de Barcelona ha contret.
Amb hegemonia del PP a Badalona i majoria absoluta del PSC a Sant Adrià, els governs dels dos municipis cooperen allà on les costures els fan confraternitzar: combreguen en el propòsit de pacificar l’antiga Nacional II, rehabilitar els baixos del viaducte de la C-31 i transformar l’entorn de les Tres Xemeneies, aixecant un barri compartit i un complex d’empreses tecnològiques durant la pròxima dècada. Al seu torn, els dos executius locals s’han aliat per aplanar una altra gran operació urbanística als voltants del Besòs, la que ha de culminar amb l’edificació de quatre blocs d’oficines d’Inditex a la parcel·la que ara ocupa el centre comercial d’Alcampo.
La firma tèxtil i la cadena comercial han intercanviat els seus terrenys contigus a Sant Adrià. Després de rebre l’aprovació inicial del municipi al pla urbanístic que han promogut, les dues empreses esperen que aquest any culminin els tràmits per simultaniejar les seves obres. Una condició essencial perquè la construcció comenci és que el trasllat d’Alcampo d’un solar a l’altre compleixi els requisits exigits per la Generalitat. Requereix un aval clau del Govern que, a la fi, resulta també imprescindible perquè les seus de quatre marques d’Inditex (Massimo Dutti, Bershka, Oysho i Lefties) s’erigeixin en la conurbació de Barcelona.
Per resoldre les puntes de coixí, Sant Adrià i Badalona han pactat sincronitzar-se i fer junts els passos per obtenir la cobertura legal que propiciï que s’aixequi el nou centre comercial i, en conseqüència, alliberar la parcel·la on Alcampo s’assenta des del 1986 perquè Inditex s’hi afinqui. Així consta en el protocol d’intencions que l’alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, i el de Badalona, Xavier García Albiol, van firmar aquest gener passat.
Instrument legal
L’entesa estableix que, per tal d’aconseguir que l’hipermercat d’Alcampo s’aixequi en un descampat de Sant Adrià al límit de Badalona, tots dos Ajuntaments «es comprometen a iniciar la redacció del document que habilitarà la creació d’una trama urbana consolidada (TUC) supramunicipal». ¿Què significa aquesta catalogació? Es tracta de l’instrument legal que la Generalitat ha de dispensar perquè es doni llum verda al fet que Alcampo es desplaci uns 350 metres, una mudança determinant perquè Inditex aterri a Sant Adrià.
El trasllat no en té prou amb una llicència d’obra de l’Ajuntament. La nova botiga es projecta amb 15.000 metres quadrats de sostre, la meitat de les instal·lacions actuals i condemnades a la demolició. Superarà els 2.500 metres quadrats de superfície, per la qual cosa es classifica com un gran establiment comercial territorial. La normativa catalana sobre equipaments comercials només autoritza que els hípers d’aquesta categoria s’implantin en localitats amb més de 50.000 habitants o capitals de comarca. Sant Adrià no arribava als 38.980 habitants el 2025.
La llei deixa una escletxa perquè un municipi sense la població exigida s’agrupi amb un altre que sigui limítrof per sol·licitar la construcció d’un gran centre de manera conjunta. Oportunament, el Parlament va modificar la normativa a finals de l’any passat per reobrir aquesta via, tancada des del 2014. D’aquí que Sant Adrià plantegés associar-se amb Badalona, que té 230.642 habitants. Units superen el tall que el Govern imposa.
Colors diferents
Els governs de Sant Adrià i Badalona recalquen que estan aparcant diferències ideològiques per anar de la mà en plans que defineixen com a estratègics. «Ho podríem haver fet igual amb Barcelona i Santa Coloma, però creiem que aquest és un bon exercici polític», addueix el tinent d’alcalde de Territori de Sant Adrià, José A. Gras. «Dos Ajuntaments amb visions molt diferents ens posem d’acord i anem per feina en un projecte que és una millora clara per a la ciutadania», postula.
El tinent de Territori de Badalona, Daniel Gracia, diu que «la lleialtat institucional i la col·laboració entre els dos municipis està per sobre de qualsevol sigla». El popular constata que la relació entre les dues ciutats travessa un molt bon moment.
A priori, la TUC supramunicipal només té efectes a Sant Adrià. Amb aquesta fórmula, la ciutat podria plantejar-se que un altre comerç de grans dimensions s’ubiqui al seu terme sense lligams. «Si arribés una altra oportunitat, no hauríem de tornar a fer tot aquest treball», afirma Gras. En tot cas, els dos consistoris afirmen que el desembarcament d’Inditex afavoreix les dues poblacions.
«Tota activitat econòmica que toqui amb la frontera de Badalona crea valor afegit i sinergies», defensa Gracia, que afirma que el govern Albiol s’associa amb Sant Adrià també per «conveniència econòmica» per mirar de captar satèl·lits d’Inditex. «La implantació d’empreses auxiliars d’aquest motor econòmic també beneficiarà Badalona», augura. De fet, la firma tèxtil estarà situada al costat dels polígons d’El Sot i Badalona Sud, que les dues ciutats pretenen renovar, també de cara a assortir al hub audiovisual de les Tres Xemeneies.
El protocol segellat per les alcaldies estipula que l’aprovació inicial de la TUC supramunicipal s’atorgui en un màxim de sis mesos, que vencen el juliol. El Consorci del Besòs –encarregat que el pla urbanístic d’Inditex i Alcampo s’executi– ja ha redactat l’expedient corresponent. Els plens dels dos Ajuntaments han de ratificar que la proposta s’elevi al Departament de Territori, que haurà de concedir la benedicció definitiva. El pronòstic apunta que el nou establiment d’Alcampo i la meitat dels immobles d’Inditex obriran a mitjans del 2028, mentre que es calcula que la resta del campus de la firma gallega s’estreni el 2030, després d’enderrocar-se l’actual hipermercat.
A l’espera de desnonament al centre comercial
L’actual centre comercial d’Alcampo seguirà operatiu mentre s’aixequen els primers edificis d’Inditex i fins que es construeixi el nou hipermercat. El futur establiment, més reduït, no disposarà de la galeria de botigues de què l’antic encara gaudeix. La cadena comercial ha deixat de renovar contractes i s’ha anat buidant. Vanesa Martos Peces està a l’espera de desnonament al frankfurt que regenta a l’edifici. Diu que el seu contracte va finalitzar el 2022, que no ha obtingut resposta als intents per regularitzar la seva situació i que els lloguers han pujat «al voltant d’un 8% anual, en un centre amb cada vegada menys afluència de clients»: «És una estratègia que ens deixa sense marge: sense contracte, amb condicions inassumibles i sense possibilitat de traspàs. Ens empenyen fora i, després d’anys d’esforç, m’he vist obligada a deixar de pagar uns lloguers que no podia assumir». Opina que «el que es presenta com a modernització és, en realitat, l’expulsió progressiva del petit comerç». L’Ajuntament de Sant Adrià ha verbalitzat la seva intenció d’ajudar els comerciants de la galeria.
