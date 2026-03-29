Setmana Santa
La Sagrada Família recrea la Passió de Crist amb un espectacular mapping de llums i música: dates i horaris
La Basílica projectarà una il·luminació especial a la façana de la Passió els dies 29, 30 i 31 de març a la nit
El Periódico
Amb l'arribada de la Setmana Santa, la Sagrada Família a Barcelona ha preparat una programació especial d'actes per acostar a la ciutadania el sentit d'aquest temps litúrgic.
El gran protagonista serà un espectacle de música i llums a la façana de la Passió, amb la narració de la passió i la mort de Jesucrist basada en els textos del difunt bisbe Antoni Vadell. L'activitat es farà els dies 29, 30 i 31 de març, amb dues sessions diàries de 25 minuts a les 21.00 i 21.30 hores, en català i castellà de manera alterna. L'entrada és lliure i gratuïta.
Celebracions litúrgiques
La Setmana Santa a la Sagrada Família inclourà també les tradicionals celebracions. El Diumenge de Rams (29 de març, 12.00), el Mons. Javier Vilanova, bisbe auxiliar de Barcelona, presidirà la benedicció de rams i l'eucaristia del Diumenge de la Passió del Senyor. Les entrades es poden recollir del 24 al 27 de març a la secretaria de pastoral (c/ Sardenya 318, accés cripta).
El Dijous Sant (2 d'abril, 20.00), està prevista la celebració del Sopar del Senyor presidida per Mons. David Abadías, bisbe auxiliar. L'endemà, Divendres Sant (3 d'abril), se celebrarà la commemoració de la Passió del Senyor a les 18.30, seguida del Viacrucis a les 21.00 davant de la façana de la Passió, oficiat i predicat per Mons. David Abadías.
Ja l'últim cap de setmana, el Dissabte Sant (4 d'abril, 21.00) se celebrarà la Vetlla Pasqual presidida per Mons. Javier Vilanova. Finalment, el Diumenge de Pasqua (5 d'abril, 9.00), tindrà lloc una missa internacional presidida per Mn. Josep Maria Turull, rector de la Basílica.
Totes les celebracions a la Basílica seran retransmeses per streaming.
Taller familiar
A més, del 21 de març al 6 d'abril, la Sagrada Família proposa un taller per a famílies amb nens de 6 a 12 anys, centrat en el terminal de la creu de la torre de Jesús. El taller combina una visita dinamitzada amb un taller de xocolata, on els participants decoraran figures inspirades en la façana de la Passió, gràcies a la col·laboració del xocolater Lluc Crusellas d'Eukarya. Nota: les entrades per a aquest taller estan exhaurides.
