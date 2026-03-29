BCN espera una ocupació del 85% per Setmana Santa
El sector hoteler assegura que es repetirà l’èxit del 2025 i que el conflicte a l’Orient Mitjà tindrà poc efecte en l’arribada de turistes internacionals.
Patricia Castán
La Setmana Santa portarà a Barcelona milers de viatgers de vacances a partir d’aquest cap de setmana, si bé l’afluència turística es concentrarà entre Dijous Sant i diumenge, quan s’espera que l’ocupació serà del 85% als allotjaments de la ciutat. L’efecte del conflicte bèl·lic a l’Orient Mitjà tindrà un efecte escàs en l’arribada de viatgers internacionals, segons els hotelers, tot i que el sector del lleure i de la restauració esperen veure’s afavorits per un presumpte repunt de clients locals que no viatjaran o pels qui busquin destinacions de proximitat a última hora.
Des del Gremi d’Hotels de Barcelona, el director general, Manel Casals, preveu una ocupació hotelera "molt similar" a la dels últims anys, prop del 85% d’ocupació. El representant de la patronal considera que els efectes de la guerra a l’Iran són poc generalitzats "a curt termini". No seran "significatius" i es limiten als viatgers asiàtics que tinguin vols amb escales a països afectats a la zona del golf.
Com sempre, a banda de les mitjanes, les xifres oscil·len en funció de les localitzacions i la categoria. Hi ha centenars d’establiments amb disponibilitat a la ciutat, amb preus continguts que comencen en 73 euros en albergs, i a partir de 150 euros per habitació i nit en el cas de quatre estrelles. Allotjar-se en cinc estrelles és factible a partir d’uns 240 euros, amb força opcions per sota de 380. Els hotels a les localitzacions més buscades, com ara el passeig de Gràcia o el litoral, superen els 500 euros.
Alguns establiments consultats indiquen cancel·lacions puntuals. Per contra, l’efecte positiu és difícil d’avaluar perquè Barcelona podria rebre turistes que descartin viatjar als països en conflicte, però també hi ha molts viatgers que en aquest context opten per no sortir.
Cadenes com per exemple Sercotel, amb diversos establiments a la capital catalana, també tindran xifres més altes. Esperen estar per sobre del 90% d’ocupació a la ciutat, "traçant el ple tècnic", en la línia de l’any passat. En el seu cas, amb preus també semblants. La mateixa marca hotelera destaca que a l’àrea metropolitana el registre també se situarà a aquest nivell, "amb una forta demanda en localitats pròximes com ara Cornellà, Sant Just Desvern i Sant Boi, així com Sitges".
Fonts de Sercotel afegeixen que aquests dies els principals mercats internacionals seran Itàlia, el Regne Unit, França i els Estats Units, que s’afegeixen al mercat nacional com a grans emissors de turistes a la capital catalana. Apunten que l’impacte de la guerra ara com ara "és limitat", amb algunes cancel·lacions per part de grups.
Pisos turístics i famílies
En el cas dels apartaments turístics de lloguer per dies a Barcelona, la patronal Apartur preveu que els seus associats registrin unes ocupacions que superin el 85% durant les minivacances, principalment entre el dia 2 i el 6. Alguns operadors consultats diuen que en alguns casos han ajustat les tarifes per garantir un volum alt de reserves.
En xifres totals, estimen que allotjaran uns 37.000 turistes d’arreu del món (un 90% són famílies), tot i que les nacionalitats més presents seran Alemanya, el Regne Unit i França.
