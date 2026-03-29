Catalunya impulsa una app per agilitar la relació família-escola
Educació presenta un ‘Pla de Rescat 2026-2030’, inclòs en l’acord assolit amb CCOO i la UGT, que busca millorar l’eficiència del sistema educatiu i descarregar de burocràcia el professorat.
Helena López
"Fins a l’espardenya de tanta contrasenya" o "fins als ovaris d’omplir qüestionaris" són alguns dels lemes que s’han pogut sentir i llegir durant les recents i multitudinàries manifestacions de professors a Catalunya. L’excés de burocràcia que asfixia el professorat és un dels eixos centrals de les protestes per part dels docents (juntament amb el salari i la impotència davant una escola inclusiva desplegada sense prou recursos). Un problema, el de viure atrapat en un Excel amb columnes infinites, que adopta múltiples cares: de les 150 aplicacions simultànies existents en el sistema educatiu català a les 40 enquestes i formularis de mitjana que han de contestar els docents cada curs.
Davant aquesta realitat, la Conselleria d’Educació i FP ha donat a conèixer el seu Pla de Rescat 2026-2030, iniciativa destinada a "modernitzar els sistemes d’informació, transformar la manera de treballar, a millorar l’eficiència i la qualitat del sistema educatiu català" millorant alhora el benestar docent per la descàrrega burocràtica que suposarà, en el qual preveuen invertir 60 milions d’euros. La seva mesura estrella és el llançament de l’app La meva educació –similar a La Meva Salut–, on les famílies podran consultar l’històric de les notes dels seus fills, comunicar-se amb el professorat i pagar el menjador.
"Un entorn digital únic i centralitzat que integrarà serveis, recursos i canals d’informació per a alumnat, professorat, centres i famílies", assenyalen els seus impulsors. Així, una sola app permetrà a docents, famílies i alumnes des d’actualitzar les dades personals fins a firmar autoritzacions de sortides o drets d’imatge. De comunicar les faltes d’assistència a introduir les reunions a l’agenda.
El Govern preveu que la primera fase d’aquesta ambiciosa aplicació estigui enllestida el juliol del 2027, amb la mirada posada en el curs 2027-2028, quan està previst que ja es pugui impulsar la matrícula en línia.
El pla de desburocratització –que està recollit en l’acord de país que van firmar el Govern i els sindicats CCOO i UGT, segons recorda Albert Dalmau, conseller de Presidència i d’Educació durant la baixa mèdica d’Esther Niubó– inclou també l’APP Borsa, que permetrà als docents poder acceptar o rebutjar nomenaments, substituint d’aquesta manera el sistema actual, que està basat en SMS i en l’accés mitjançant la web.
Una altra mesura clau del pla és millorar el sempre polèmic programa Esfera, en el qual el professorat ha d’introduir les notes, que sovint presenta problemes en cada període d’avaluació.
Passos ja fets
Més enllà de totes aquestes millores futures, la conselleria també destaca els processos ja simplificats: s’han reduït un 32% les dades a primària i un 46% a secundària, i els docents poden autogestionar el desbloqueig de contrasenyes XTEC (fins ara ho havia de fer el director).
Així mateix, també s’han deixat d’haver d’enviar els informes mensuals obligatoris d’assistència de vetlladors i auxiliars de conversa (excepte en cas d’incidència) o s’ha deixat d’enviar obligatòriament els horaris dels docents als serveis territorials.
Sistema obsolet
Des de la conselleria admeten que la complexitat a l’aula no la poden canviar, ni els nombrosos requisits de l’Administració, però poden actualitzar un sistema que reconeixen obsolet. En la presentació del pla, els responsables del departament han posat de manifest l’antiguitat dels sistemes informàtics: el 77% de les aplicacions tenen més de deu anys. A més, han afegit que hi ha 39 aplicacions amb entre 16 i 20 anys, i 15 més que superen les dues dècades, fet que evidencia la necessitat de modernitzar i actualitzar el conjunt d’eines tecnològiques.
