Successos
Un incendi al port de Barcelona crema contenidors de mercaderies i aixeca una gran columna de fum negre
L’autoritat portuària afirma que no s’han produït ferits ni cremen substàncies perilloses en el sinistre, originat a la terminal de creuers de Grimaldi
Jordi Ribalaygue
Un incendi al port de Barcelona ha aixecat aquest migdia una gran columna de fum negre sobre la ciutat. La fumarada ha sigut visible a diversos quilòmetres a la distància, també des de localitats pròximes a la capital catalana. Fonts del port expliquen que el foc s’ha originat en diverses tractores d’arrossegament de contenidors i que no s’han produït danys personals. Afegeixen que el sinistre s’ha originat en unes tractores situades a la terminal de creuers de la companyia Grimaldi Group, a la zona del pont d’Europa.
Deu dotacions dels Bombers de Barcelona s’han desplaçat al lloc dels fets per contenir el foc. L’Ajuntament de Barcelona informa també que no consten persones afectades.
Fonts del port comenten que s’han incendidat diverses tractores, els camions que arrosseguen mercaderies. Les mateixes fonts recalquen que no s’han cremat substàncies perilloses. Comenten que és un incendi aparatós, però en el qual no s’han de lamentar ferits i, en principi, no apunta que els danys siguin de gravetat. Ara per ara, es desconeix què ha ocasionat les flames.
Seguirà ampliació
- El petit poble del Pirineu que ha aconseguit atreure 35 nous veïns amb habitatge públic i acords amb propietaris privats: gairebé 200 habitants i un alcalde compromès
- La travessa única de tot el Pirineu amb esquís
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Òrrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- El Moianès guanyarà una C-59 més directa en dos anys i mig amb la variant de Sant Feliu
- Els pediatres que van atendre el nadó maltractat a Barcelona van atribuir els hematomes genitals a una sonda d'orina
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena