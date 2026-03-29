Successos

Un incendi al port de Barcelona crema contenidors de mercaderies i aixeca una gran columna de fum negre

L’autoritat portuària afirma que no s’han produït ferits ni cremen substàncies perilloses en el sinistre, originat a la terminal de creuers de Grimaldi

El Periódico Núvol de fum vist des d’edificis prop de la plaça d’Espanya, a conseqüència de l’incendi al port el 29 de març de 2026

El Periódico Núvol de fum vist des d’edificis prop de la plaça d’Espanya, a conseqüència de l’incendi al port el 29 de març de 2026 / Marc Asensio Clupes / EPC

Jordi Ribalaygue

Barcelona

Un incendi al port de Barcelona ha aixecat aquest migdia una gran columna de fum negre sobre la ciutat. La fumarada ha sigut visible a diversos quilòmetres a la distància, també des de localitats pròximes a la capital catalana. Fonts del port expliquen que el foc s’ha originat en diverses tractores d’arrossegament de contenidors i que no s’han produït danys personals. Afegeixen que el sinistre s’ha originat en unes tractores situades a la terminal de creuers de la companyia Grimaldi Group, a la zona del pont d’Europa.

Deu dotacions dels Bombers de Barcelona s’han desplaçat al lloc dels fets per contenir el foc. L’Ajuntament de Barcelona informa també que no consten persones afectades.

Fonts del port comenten que s’han incendidat diverses tractores, els camions que arrosseguen mercaderies. Les mateixes fonts recalquen que no s’han cremat substàncies perilloses. Comenten que és un incendi aparatós, però en el qual no s’han de lamentar ferits i, en principi, no apunta que els danys siguin de gravetat. Ara per ara, es desconeix què ha ocasionat les flames.

Seguirà ampliació

Un incendi al port de Barcelona crema contenidors de mercaderies i aixeca una gran columna de fum negre

Un incendi al port de Barcelona crema contenidors de mercaderies i aixeca una gran columna de fum negre

Li volien retenir 1.300 euros de la fiança: el cas que encén l’alarma entre els llogaters

Li volien retenir 1.300 euros de la fiança: el cas que encén l’alarma entre els llogaters

Així s'ha viscut el Diumenge de Rams a Manresa

Així s'ha viscut el Diumenge de Rams a Manresa

Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada

Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada

El vent tomba sis motocicletes a l'Alt Urgell i impedeix als seus conductors tornar-les a aixecar

El vent tomba sis motocicletes a l'Alt Urgell i impedeix als seus conductors tornar-les a aixecar

L’Aràbia Saudita, Turquia, Egipte i el Pakistan impulsen el front diplomàtic per trobar una sortida a la guerra de l’Iran

L’Aràbia Saudita, Turquia, Egipte i el Pakistan impulsen el front diplomàtic per trobar una sortida a la guerra de l’Iran

Els promotors de la reversible de la Baells seguiran «dialogant amb la Nou i Vilada» pel seu «compromís amb el Berguedà»

Els promotors de la reversible de la Baells seguiran «dialogant amb la Nou i Vilada» pel seu «compromís amb el Berguedà»

Els interns que han intentat fugir de Brians 2 han estat traslladats a altres presons

Els interns que han intentat fugir de Brians 2 han estat traslladats a altres presons
