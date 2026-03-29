El Rei i Laporta brillen a Alimentaria
El president electe del Barça va trigar una hora llarga a arribar des de l’entrada de la fira fins a l’estand de Noel. Com Felip VI, es va fotografiar amb tothom sense negar ni una salutació.
Joan Vehils
Dilluns, Felip VI va inaugurar la fira Alimentaria envoltat d’autoritats i empresaris. Va recórrer diversos pavellons i va saludar nombrosos firaires amb la seva amabilitat habitual. Fins i tot es va saltar el protocol diverses vegades. La primera, per saludar els germans Dani i Josep Sánchez Llibre, de Conservas Dani.
La resta va transcórrer amb total naturalitat: infinitat de fotos, selfies, explicacions i moltes salutacions cordials... Això sí, a la foto oficial apareix el Rei envoltat només d’homes. Ni una sola dona. Una pena, perquè hi havia un bon nombre d’empresàries del sector que perfectament podrien haver-se afegit a aquesta imatge.
Sense anar més lluny, Anna Bosch, que, al costat del seu marit, Joan Boix, presideix Noel Alimentaria i han estat tots quatre dies al peu del canó. Noel és una empresa exemplar, líder en el seu sector i amb una notable implicació social per mitjà de la Fundació Albert Bosch, que presideix la mateixa Bosch i que impulsa, a l’Hospital Vall d’Hebron, la recerca i ajuda en malalties infantils.
L’estand de Noel s’ha convertit aquests dies en un autèntic punt de trobada. Hi han passat des del president electe del Barça, Joan Laporta, acompanyat pel també directiu electe Xavi Puig, els seus assessors Enric Masip i Alejandro Echevarría i el membre de la comissió esportiva Bojan Krkic, fins al president del Parlament, Josep Rull, a més del mateix rei Felip VI. És clar que la família Boix-Bosch és estimada i que Joan Boix va deixar un excel·lent record en la seva etapa com a vicepresident del Barça.
A propòsit, Laporta va trigar una hora llarga a arribar des de l’entrada d’Alimentaria fins a l’estand de Noel. Igual que li va passar al Rei, es va fotografiar amb tothom que se li acostava sense negar ni una salutació, petó o abraçada, i va tornar a demostrar la seva empatia i la seva tirada popular. Un altre que no passa mai desapercebut és el xef Nandu Jubany, que va triomfar amb les seves explicacions a l’estand de Torrons Vicens, al costat del seu propietari, Àngel Velasco.
Ja a la sortida vaig trobar el torero Fran Rivera, acompanyat per l’empresari del pernil Enrique Tomás. Sens dubte, Alimentaria dona per a molt. Tant, que també va triomfar el periodista gastronòmic i col·lega d’aquest diari Pau Arenós o la creadora de contingut gastronòmic Laura Pons.
Dijous vaig esmorzar al Círculo Ecuestre, que en el seu 170è aniversari es consolida com un dels grans punts de trobada del que passa a la ciutat. L’impuls que hi dona el seu president, Enrique Lacalle, és més que evident.
Sota el títol La cirurgia robòtica avança cap a la telecirurgia eliminant fronteres, els prestigiosos uròlegs Joan Palou, director del Servei d’Urologia de la Fundació Puigvert, i Alberto Breda, cap de la Unitat d’Urologia i pioner mundial en robòtica urològica, van explicar els avenços que comporta la telecirurgia. I escoltar-los produeix un legítim orgull: Barcelona disposa de professionals de primer nivell en un àmbit absolutament capdavanter.
El doctor Breda, que ja va fer una operació des de Bordeus a un pacient a Pequín, ara ha arribat a un acord per implantar el primer programa clínic europeu de telecirurgia robòtica entre la Fundació Puigvert i un hospital a Las Palmas. Sens dubte, un primer pas de tot el que pot arribar en el futur. Això sí, la Puigvert necessita més ajudes, públiques i privades. Si n’aconsegueix, Barcelona tornarà a situar-se com a referent mundial en aquest camp.
Dones perfectes
Dijous vaig acabar al teatre Dau al Sec Arts Escèniques, on es representa l’obra Perfect ass, dirigida per Ale Lacour, que també actua amb Lola Silva i Caterina Mengs. Una proposta interessant que reflexiona sobre algunes de les contradiccions de les dones. En definitiva, interpreten tres dones que volen la lluna, però s’acaben conformant amb una amanida...
A l’acabar, Lacour em va explicar que dos dels seus referents són Marcel Borràs i Nao Albet. Perfect ass té alguna cosa d’aquests dos directors i actors catalans.
